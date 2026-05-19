Mumbai News: वांद्र्यात रेल्वेचा बुलडोझर! गरीबनगरातील अतिक्रमणांवर मोठी कारवाई; परिसरात तणावाचे वातावरण

मुंबई : मुंबईतील वांद्र्याच्या गरीबनगर परिसरात रेल्वे रुळांलगतच्या अतिक्रमणांवर पश्चिम रेल्वेकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. २०१७ पासून सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर ही मोहीम राबवली जात असून मुंबई हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. .वांद्रे परिसरात पश्चिम रेल्वेकडून अतिक्रमणाविरोधात कारवाई केली जात आहे. या परिसरातील रेल्वे रुळांशेजारी असलेल्या अतिक्रमाणाचे व्हिडीओ काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झाले होते. आता पश्चिम रेल्वेने अतिक्रमाणावर बुलडोझर चालवला आहे. याला स्थानिकांकडून मोठा विरोध केला जात आहे..हायकोर्टाच्या आदेशानंतर ही कारवाई केली जात आहे. अतिक्रमाणाला कारवाई सुरू होताच रहिवाशांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक नेते आणि पदाधिकारीही घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. पोलिसांचा फौजफाटा घटनास्थळी असून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.