Mumbai Local: रात्रीही लोकलमध्ये टीसी फिरणार, २४ तास तिकीट चेकिंग होणार; रेल्वे प्रशासनाची विशेष "बॅटमॅन" मोहीम

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असणाऱ्या लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. मात्र याव्यतिरिक्त हजारो प्रवासी तिकीटाशिवाय प्रवास करत असल्याचे निदर्शनास येते. अशा प्रवाशांवर कारवाई करण्यासाठी नेहमीच रेल्वे प्रशासनाकडून विविध मोहीम राबवल्या जातात. आतापर्यंत केवळ दिवस रेल्वे स्तहनकांवर तसेच लोकलमध्ये टीसी तिकीट तपासणी करत होते. परंतु आता रात्री देखील तिकीट तपासणी मोहीम सुरू ठेवण्यात येणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्री तिकीटाशिवाय प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्यामुळे पश्चिम रेल्वेने मोठा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून शेवटच्या लोकलपर्यंत तिकीट तपासणी मोहीम सुरू ठेवली जाणार आहे. या मोहिमेद्वारे चर्चगेट आणि विरार स्टेशन दरम्यान लोकल ट्रेनच्या डब्यांमध्ये रात्री ९ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत तिकीट तपासणी पथके तैनात केली जाणार आहेत..रेल्वेची "बॅटमॅन" मोहीम सध्या रेल्वे मार्गांवर रात्री ९ वाजेपर्यंत तिकीट तपासणी केली जाते, परंतु अनेक प्रवासी याचा गैरफायदा घेऊन रात्रीच्या वेळेत तिकीटाशिवाय प्रवास करतात. ही बाब लक्षात घेता प्रशासनाने रात्रीदेखील तिकीट तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये रात्रीच्या प्रवासादरम्यान लोकल ट्रेनच्या डब्यांमध्ये "बॅटमॅन" (रात्रीच्या वेळी टीटीई कर्मचाऱ्यांबाबत जागरूक रहा) पथके तैनात केली जातील. .पश्चिम रेल्वेने एप्रिल महिन्यात ३ लाख ६० हजारांहून अधिक विनातिकीट लोकल प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर कारवाई केली आहे. यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक प्रवासी एसी लोकल ट्रेनमधूनही निर्भयपणे तिकीटाशिवाय प्रवास करत आहेत. हे घडू नये यासाठी वेळेवर कडक उपाययोजना केल्या जात आहेत. - विनीत अभिषेक, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम रेल्वे