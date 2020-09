'जेईई'-'नीट'च्या विद्यार्थ्यांसाठी पश्चिम रेल्वेही सरसावली; अतिरिक्त ट्रेन सोडणार

मुंबई - मुंबई परिसरातील जेईईच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सोमवारी लोकल ट्रेन प्रवासाची परवानगी दिली होती. या परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र आणि राज्यसरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पश्चिम रेल्वेदेखील अतिरिक्त लोकल ट्रेन सोडणार आहे

WR will run 46 additional special suburban services in Mumbai from 1st September to 6th September, 2020 for the convenience of JEE candidates.

These services will be in addition to existing 350 special suburban services. #JEE2020 #JEEMain #JEEMain2020. pic.twitter.com/Rt50hhMDlD

— Western Railway (@WesternRly) September 1, 2020