Western Railway: पश्चिम रेल्वेकडून दिवाळी गिफ्ट! दिवाळी आणि छठसाठी विशेष गाड्या सोडणार; वेळापत्रक जाहीर

Railway Administration: उत्सव काळात गावी जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेकडून दुर्गा पूजा, दिवाळी आणि छठ या सणांच्या काळात विशेष गाड्या चालवण्यात येणार आहेत.
मुंबई : उत्सव काळात गावी जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे दोन ते तीन महिने आधीपासूनच रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी आरक्षण केंद्रावर मोठ्या रांग लागल्याचे दिसून येते. त्यामुळे दरवर्षी मध्य रेल्वेसह पश्चिम रेल्वेकडून सणांच्या काळात विशेष गाड्या चालवण्यात येतात.

