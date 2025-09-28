Western Railway: पश्चिम रेल्वेकडून दिवाळी गिफ्ट! दिवाळी आणि छठसाठी विशेष गाड्या सोडणार; वेळापत्रक जाहीर

मुंबई : उत्सव काळात गावी जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे दोन ते तीन महिने आधीपासूनच रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी आरक्षण केंद्रावर मोठ्या रांग लागल्याचे दिसून येते. त्यामुळे दरवर्षी मध्य रेल्वेसह पश्चिम रेल्वेकडून सणांच्या काळात विशेष गाड्या चालवण्यात येतात. .यंदाही दुर्गा पूजा, दिवाळी आणि छठ या सणांच्या काळात प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेऊन पश्चिम रेल्वेने वांद्रे टर्मिनस -अयोध्या आणि वांंद्रे टर्मिनस- लुधियानादरम्यान उत्सव विशेष गाड्या चालविण्याची घोषणा केली. पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने याबाबत गाडयांचे वेळापत्रक जाहीर केले असून यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! वाहतूक विलंबाचा फटका; इंडिगो, स्पाइसजेटचा हवाई प्रवाशांना सूचना जारी .विशेष गाड्यांचे वेळापत्रकट्रेन क्रमांक ०९०९५ वांद्रे टर्मिनसहून प्रत्येक बुधवारी सकाळी ११ वाजता निघेल. ही ट्रेन १ ऑक्टोबर ते १९ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत चालविण्यात येईत.परतीची ट्रेन क्रमांक ०९०९६ अयोध्या कैंटहून प्रत्येक गुरुवार रात्री ९ वाजता निघेल.ट्रेन क्रमांक ०९०९७ वांद्रे टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन साप्ताहिक विशेष गाडी वांद्र्याहून रविवार रात्री ९.५० वाजता निघेल, ही गाडी ५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत चालवली जाईल.परतीची ट्रेन ०९०९८ लुधियाना जंक्शनहून मंगळवार पहाटे ४ वाजता निघेल..थांबे : या गाडीला बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, मथुरा, नवी दिल्ली, पानीपत आणि अंबाला याठिकामी थांबा देण्यात आला आहे.आरक्षण : या गाड्यांचे आरक्षण २८ सप्टेंबरपासून भारतीय रेल्वेच्या सर्व आरक्षण केंद्रावर आणि ‘आयआरसीटीसी’च्या संकेस्थळावर सुरु होणार आहे..Thane Traffic: कल्याण-माळशेज महामार्गावर वाहतुकीत बदल; १८ दिवस शहाड उड्डाणपुल बंद; पाहा पर्यायी मार्ग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.