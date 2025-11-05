मुंबई

Western Railway: बोरिवली-विरार प्रकल्प लांबणार! पाचव्या-सहाव्या मार्गिका रखडल्या; २ वर्षात केवळ १८ टक्‍के काम पूर्ण

Borivali To Virar Railway Project: बोरिवली ते विरारदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकांचे काम सुरू करण्यात आले असून या प्रकल्पाची गती मंदावली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : पश्चिम रेल्वेवरील बोरिवली ते विरारदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकांचे काम रेंगाळले आहे. प्रकल्पाला सुरुवात होऊन दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला असून, केवळ १८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे या महत्त्वाच्या प्रकल्पाची गती मंदावली आहे.

