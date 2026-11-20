मुंबई : मुंबईतील प्रभादेवी परिसरातील झोपड्यांवर पश्चिम रेल्वे प्रशासनाकडून तोडक कारवाई केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. प्रभादेवी येथील १०१ अतिक्रमणांवर ही कारवाई केली जात असून या कारवाईच्या विरोधात रहिवाशांकडून निदर्शने केली जात आहेत. या पाडकामाच्या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम रेल्वेने प्रभादेवी स्थानक परिसरात रेल्वेच्या जागेवरील १०१ अतिक्रमित बांधकामांवर आजपासून (शुक्रवार, ता. २०) तोडक कारवाई सुरु केली आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता आणि रेल्वेच्या कामासाठी जागा मोकळी करणे, हा या कारवाईमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे पश्चिम रेल्वेकडून सांगण्यात आले आहे. .भाजप आमदाराला 3 वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा, अलिबाग न्यायालयाचा निर्णय; राजकीय वर्तुळात खळबळ; नेमकं प्रकरण काय?.परंतु या कारवाईला विरोध करत रहिवाशांकडून आंदोलन केले जात आहे. परिणामी कोणतीही हानी न होण्यासाठी या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला आहे. मात्र, या कारवाईमुळे गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून या परिसरात वास्तव्यास असलेल्या अनेक कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे..रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्याची योजनारेल्वे प्रशासनाने प्रभादेवी येथील १०० अतिक्रमणे हटवण्यासाठी मोहीम आखली आहे. ही अतिक्रमित जमीन रेल्वेच्या मालकीची असून याठिकाणी पश्चिम रेल्वे कर्मचारी निवासस्थाने (स्टाफ क्वार्टर्स) बांधण्याची योजना आखत आहे..Mumbai News: मुंबईत फटाकेविक्रीवर बंदी? उच्च न्यायालयाचे संकेत; नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.