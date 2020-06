आदित्य ठाकरेंच्या 'त्या' ट्विटचा नेमका अर्थ काय?, राऊतांनी केलं रिट्विट

मुंबई- अभिनेता सोनू सूद यानं केलेल्या कामावर रविवारी सामनाच्या रोखठोक सदरातून टीका करण्यात आली आहे. सोनूनं लॉकडाऊनच्या काळात इतर राज्यात अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या घरी पाठवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. यावरुन शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थितीत केले. सामनातून टीका केल्यानंतर रविवारी रात्री उशिरा सोनूनं मातोश्रीवर जाऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर आदित्य ठाकरेंनी एक ट्विट केलं आहे. सोनूसोबतचा फोटो शेअर करुन एका चांगल्या व्यक्तीला भेटलो असं ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. यामुळे या ट्विटमधून आदित्य ठाकरेंनी संजय राऊत यांना एक प्रकारचा घरचा आहेर दिल्याची सध्या चर्चा सुरु झाली आहे.

रविवारी रात्री उशिरा सोनू सूद याने मातोश्रीवर जाऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी तिथे मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख तसेच पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे देखील उपस्थित होते. सोनू मातोश्रीवर पोहोचले, तेव्हाही संजय राऊत यांनी, अखेर सोनू सूद महाशयांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा पत्ता सापडला, 'मातोश्री'वर पोहोचले, असं ट्विट केलं होतं. दुसरीकडे सोनू यानेही मातोश्रीवर जाण्याआधीच ट्वीट करीत आपली भूमिका मांडली.

या भेटीचा फोटो आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट केला. या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटलं की, अधिकाधिक लोकांना मदत करण्यासाठी आपण एकत्र राहू या, मजबूत राहू या. लोकांना मदत करण्यासाठी एका चांगल्या व्यक्तीची या निमित्ताने भेट झाली. इतकंच काय तर संजय राऊत यांनी आदित्य ठाकरे यांचं ट्विट रिट्विटही केलं आहे.

This evening @SonuSood met up with @CMOMaharashtra Uddhav Thackeray ji along with Minister @AslamShaikh_MLA ji and me. Better Together, Stronger Together to assist as many people through as many people. Good to have met a good soul to work for the people together. pic.twitter.com/NrSPJnoTQ6

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 7, 2020