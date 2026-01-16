मुंबईचा कौल, सत्तासमीकरणांवर परिणाम... BMC निकालांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार?

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका ही केवळ देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी सत्ता-केंद्र आहे. त्यामुळे BMC निवडणूक निकालांचा प्रभाव फक्त मुंबईपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो राज्याच्या सत्तासमीकरणांपासून ते आगामी विधानसभा आणि लोकसभा राजकारणापर्यंत पोहोचतो..BMCचा वार्षिक अर्थसंकल्प अनेक राज्यांपेक्षाही मोठा आहे. पायाभूत सुविधा, पुनर्विकास, कंत्राटे, नागरी सुविधा, शिक्षण, आरोग्य अशा प्रत्येक क्षेत्रावर BMCचा प्रभाव आहे. त्यामुळे BMCवर नियंत्रण म्हणजे राजकीय ताकदीचा मोठा स्रोत. गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ BMC ही ठाकरे कुटुंबाची राजकीय बालेकिल्ला मानली जात होती. जर BMC मध्ये ठाकरे गटाची पकड सैल झाली असेल, तर मराठी मतदारांवरील प्रभाव कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे BMC निकाल हे ठाकरे गटासाठी अस्तित्वाची लढाई ठरतात..KDMC Election Result 2026: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत कोणाची सत्ता? विजयी उमेदवारांची यादी समोर .एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना अजूनही “खरी शिवसेना कोणाची?” या वादात आहे. BMC मध्ये शिंदे गटाला मोठे यश मिळाल्यास शिंदे गटाला लोकमान्यतेची वैधता मिळेल. शिवसेनेच्या नावावर आणि चिन्हावर हक्क अधिक मजबूत होणार आहे. यामुळे ठाकरे गटावर नैतिक आणि राजकीय दबाव पडणार आहे. हे यश शिंदे गटाला राज्यभर विस्तारासाठी बळ देऊ शकते..तर भाजपसाठी BMC म्हणजे, शहरी मतदारांचा कल आहे. कॉर्पोरेट, मध्यमवर्ग आणि पायाभूत विकासाचा अजेंडा निर्माण झाल आहे. 2029 विधानसभा आणि 2029 लोकसभा निवडणुकांची चाचपणी मजबूत होणार आहे. BMC मध्ये भाजप मजबूत झाल्यास भाजपचा मुंबईवर निर्णायक प्रभाव राहणार आहे. तसेच महायुतीमध्ये भाजपचा वरचष्मा अधिक वाढणार आहे. BMC निकालांनंतर महायुतीतील शक्तिसंतुलन बदलू शकते..Bhiwandi Election Result: काँग्रेसच्या आघाडीवर शिवसेना-भाजपची लढत! पाहा भिवंडी-निजामपूर मतदारसंघामधील विजयी उमेदवारांची यादी.भाजप जास्त मजबूत होणार आहे. त्यांचे नेतृत्व अधिक आक्रमक होईल. एकनाथ शिंदे शिंदेंची शिवसेना मजबूत होईल. स्वतंत्र राजकीय आत्मविश्वास वाढणार आहे. तर अजित पवार गटाची भूमिका दुय्यम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याचा थेट परिणाम मंत्रिमंडळातील वाटाघाटी, जागावाटप आणि धोरणांवर होऊ शकतो. विरोधकांसाठी BMC निकाल एक इशारा ठरला आहे..काँग्रेस, शरद पवार गट आणि मनसे यांच्यासाठी BMC निकाल, संघटनात्मक कमकुवतपणा उघड करणारा ठरला आहे. शहरी मतदारांशी नातं तुटत चालल्याचा इशारा यातून मिळाला आहे. एकत्र न आल्यास भविष्यातील निवडणुका अधिक कठीण होऊ शकतात. विरोधकांसाठी हा निकाल आत्मपरीक्षणाचा क्षण ठरू शकतो. BMC निकाल हे ठरवतील की, मराठी अस्मितेचा मुद्दा मतदारांना किती भावला? धारावी पुनर्विकास, अदानी अँगल यांचा प्रभाव किती पडला? विकास विरुद्ध अस्मिता या लढतीत मतदार कुठे उभा राहिला? जर हे मुद्दे निकालात दिसले नाहीत, तर पुढील काळात या मुद्द्यांची धार कमी होऊ शकते..BMC निकाल हे अनेक अर्थांनी आगामी विधानसभा निवडणुकांचा ट्रेलर मानले जातात. शहरी जागांमध्ये कोण मजबूत? कोणाचा कॅडर टिकून आहे? कोणाची रणनीती यशस्वी? त्यामुळे सर्व पक्ष BMC निकालांकडे भविष्यातील रणनीतीच्या आरशासारखे पाहत आहेत. आता राजकारणापलीकडे मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे प्रश्न असे आहेत की, पाणी, रस्ते, वाहतूक सुधारेल का? पुनर्विकास पारदर्शक होईल का? गरीब आणि मध्यमवर्ग शहरात टिकेल का? BMC निकालांनंतर सत्तेत येणाऱ्यांना या प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतील..BMC निवडणुकीत विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी; भाजप, शिवसेना शिंदे गट, ठाकरे गट ते मनसे; कुणाचे किती उमेदवार जिंकले?.BMC निकाल फक्त पालिकेचे नाहीत तर BMC निवडणूक निकाल म्हणजे सत्तेचा आरसा, राजकीय वैधतेची चाचणी, महाराष्ट्राच्या भविष्यातील राजकारणाचा दिशा-सूचक आहेत. म्हणूनच BMC निकाल हे फक्त मुंबईचे नाहीत, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.