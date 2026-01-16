मुंबई

मुंबईचा कौल, सत्तासमीकरणांवर परिणाम... BMC निकालांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार?

Municipal Election: मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी सत्ता-केंद्र आहे. BMC निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना याचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभाव पडणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका ही केवळ देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी सत्ता-केंद्र आहे. त्यामुळे BMC निवडणूक निकालांचा प्रभाव फक्त मुंबईपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो राज्याच्या सत्तासमीकरणांपासून ते आगामी विधानसभा आणि लोकसभा राजकारणापर्यंत पोहोचतो.

