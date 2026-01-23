७५ मिनिटांचा प्रवास आता २५ मिनिटांत! नाहूर ते ऐरोली थेट कनेक्टिव्हिटी; ठाणे–मुंबई अंतर कमी होणार, केबल-स्टेड पूल कसा असेल?

मुंबई : मुंबईतील गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचा चौथा आणि शेवटचा टप्पा सुरू आहे. या चौथ्या टप्प्यासाठी, मुंबई महानगरपालिकेने नाहूर ते ऐरोली उड्डाणपुलासाठी ₹१,२९३ कोटींची निविदा जारी केली आहे. नाहूर ते ऐरोली उड्डाणपुल १.३३ किलोमीटर लांबीचा आहे. त्यात ठाणे आणि मुंबईला जोडणारे इंटरचेंज असतील..नाहूर ते ऐरोली उड्डाणपूल ऐरोली उड्डाणपुलावर बांधला जाईल. या उड्डाणपुलामुळे पूर्व द्रुतगती महामार्ग (EEH) जंक्शनवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल. या इंटरचेंजमुळे नाहूर, ऐरोली, ठाणे आणि दक्षिण मुंबई यांना जोडणाऱ्या चारही दिशांना सिग्नल-मुक्त कनेक्टिव्हिटी मिळेल. ऐरोली उड्डाणपुलावर केबल-स्टेड पूल बांधला जाईल. बांधकाम दोन टप्प्यात केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात नाहूर ते ऐरोलीला जोडणारा १.३३ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपुल समाविष्ट आहे..BMC: ठाकरे बंधूंकडून जनादेशाला हरताळ! महापालिकेच्या सत्तेसाठी निवडणूकपूर्व युती-आघाड्यांची तोडफोड.दरम्यान, दुसऱ्या टप्प्यात मुंबईत चार इंटरचेंज असतील. यामध्ये ठाणे-नाहूर, ऐरोली-ठाणे, मुंबई-ऐरोली आणि मुंबई-ऐरोली असे इंटरचेंज असतील. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल. १२.२ किमी लांबीचा गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड गोरेगावमधील वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला मुलुंडमधील ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेशी जोडेल. यामुळे प्रवासाचा वेळ ७५ मिनिटांवरून २५ मिनिटांपर्यंत कमी होईल..१४,००० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे मुंबईत पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होईल. यामध्ये दिंडोशी कोर्टजवळील १.२ किमी लांबीचा उड्डाणपूल समाविष्ट आहे, जो २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालील जुळ्या बोगद्यांपर्यंत विस्तारेल. हे काम चार टप्प्यात केले जात आहे..Mumbai News: ‘भविष्यात ठाकरे बंधूंची युती टिकेल का?’ युतीच्या भवितव्याबाबत चर्चांना उधाण.पहिल्या टप्प्यात दिंडोशी कोर्ट ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापर्यंत १.२ किमी लांबीचा उड्डाणपूल समाविष्ट असेल. दुसऱ्या टप्प्यात गोरेगाव पूर्व आणि मुलुंड पश्चिमेला रस्ता रुंदीकरण आणि नवीन इंटरचेंज समाविष्ट असतील. तिसऱ्या टप्प्यात फिल्म सिटीमध्ये ४.७ किमी लांबीचा जुळ्या बोगद्याचा आणि बॉक्स बोगद्याचा बांधकाम करण्यासाठी बोगद्याच्या बोरिंग मशीनचा वापर केला जाईल. चौथ्या टप्प्यात मुलुंडमधील वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेजवळ लूप आणि अंडरपाससह एक मोठा क्लोव्हरलीफ इंटरचेंज बांधला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.