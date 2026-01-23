मुंबई

७५ मिनिटांचा प्रवास आता २५ मिनिटांत! नाहूर ते ऐरोली थेट कनेक्टिव्हिटी; ठाणे–मुंबई अंतर कमी होणार, केबल-स्टेड पूल कसा असेल?

Nahur to Airoli flyover: गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचा शेवटचा टप्पा असलेल्या नाहूर ते ऐरोली उड्डाणपुलाची निविदा जारी करण्यात आली आहे. या उड्डाणपुलावर चार इंटरचेंज असतील.
मुंबई : मुंबईतील गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचा चौथा आणि शेवटचा टप्पा सुरू आहे. या चौथ्या टप्प्यासाठी, मुंबई महानगरपालिकेने नाहूर ते ऐरोली उड्डाणपुलासाठी ₹१,२९३ कोटींची निविदा जारी केली आहे. नाहूर ते ऐरोली उड्डाणपुल १.३३ किलोमीटर लांबीचा आहे. त्यात ठाणे आणि मुंबईला जोडणारे इंटरचेंज असतील.

