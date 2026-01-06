मुंबई : ''नमस्कार, जर तुम्हाला पाणी, वीज, रस्ते, कागदपत्रे किंवा इतर कोणत्याही गोष्टींबद्दल काही समस्या असतील तर कृपया वॉर्ड ऑफिसमध्ये या आणि तुमच्या उमेदवाराला भेटा.'' निवडणूक प्रचारादरम्यान, राजकीय पक्ष जवळजवळ प्रत्येक मतदाराला असे संदेश पाठवत असतात. एक काळ असा होता की प्रचाराचा अर्थ घरोघरी जाऊन घोषणाबाजी करणे आणि पत्रके वाटणे असा होता, परंतु कालांतराने प्रचाराच्या पद्धती बदलल्या आहेत..बीएमसी निवडणुका जवळ येत असताना, उमेदवार वॉर्ड स्तरावरील मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढवत आहेत. सर्व उमेदवार सोशल मीडियाला त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचा एक महत्त्वाचा भाग मानत आहेत. गेल्या निवडणुकीत उमेदवारांनी फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून राहिल्यास, यावेळी व्हॉट्सअॅप हे सर्वात प्रभावी प्रभाग-स्तरीय प्रचाराचे साधन म्हणून स्वीकारले गेले आहे..Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या लाखो प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! १८ डब्यांची लोकल लवकरच धावणार; चाचणी घेणार, पण कधी? .अनेक उमेदवारांनी त्यांच्या संबंधित प्रभागांमध्ये अनेक व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केले आहेत, प्रत्येक गटात अंदाजे २०० ते ३०० मतदार आहेत. हे ग्रुप प्रभावी स्थानिक नागरिक, गृहनिर्माण संस्था सचिव आणि युवा स्वयंसेवक व्यवस्थापित करत आहेत. या व्हॉट्सअॅप ग्रुपद्वारे, नामांकन माहिती, रॅली आणि बैठकांचे वेळापत्रक, प्रचार योजना आणि निवडणुकीनंतरच्या कामासाठी आश्वासने शेअर केली जात आहेत..राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की व्हॉट्सअॅपने पारंपारिक घरोघरी प्रचाराप्रमाणेच थेट आणि वैयक्तिक संवाद साधला आहे, ज्यामुळे मतदानाच्या दिवसापर्यंत लक्ष्यित आणि सातत्यपूर्ण प्रचार करणे सोपे झाले आहे. राजकीय पक्षांचा असा विश्वास आहे की आगामी बीएमसी निवडणुकीत प्रत्येक प्रभागात किमान ३५ ते ४० टक्के मतदार आहेत. अशा परिस्थितीत, सर्वांना भेटणे आणि आपले विचार व्यक्त करणे अशक्य आहे. म्हणून, सोशल मीडियाचे योगदान महत्त्वाचे मानले जाते..Thane Metro: ठाणे मेट्रो कधी सुरू होणार? प्रताप सरनाईकांनी 'ती' वेळच सांगितली! तारखेबाबत मोठी अपडेट समोर .काँग्रेस आमदार अमीन पटेल म्हणाले की, त्यांच्या मतदारसंघातील सध्याचे व्हॉट्सअॅप ग्रुप नागरिकांना स्थानिक विकास प्रकल्प, तक्रार निवारण आणि जनसंपर्क बैठकांबद्दल माहिती देतात. निवडणुकीदरम्यान या ग्रुपचा वापर अधिक सक्रियपणे करण्यात आला. आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा असाही विश्वास आहे की तरुण मतदार फेसबुकपासून दूर गेले आहेत आणि ते इंस्टाग्रामपुरते मर्यादित आहेत, तर व्हॉट्सअॅप जवळजवळ सर्व वयोगटात तितकेच लोकप्रिय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.