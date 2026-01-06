मुंबई

घरोघरी प्रचार मागे, व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप्स पुढे! बीएमसी निवडणुकीत प्रचाराचे डिजिटल रूप; व्हॉट्सअ‍ॅप ठरतेय उमेदवारांचे मुख्य अस्त्र

BMC Elections News: बीएमसी निवडणूक जवळ येत असताना उमेदवारांनी पारंपारिक प्रचार सोडून डिजिटल माध्यमांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मतदारांशी थेट संवाद साधण्यासाठी वॉर्ड पातळीवर व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार केले जात आहेत.
Mansi Khambe
मुंबई : ''नमस्कार, जर तुम्हाला पाणी, वीज, रस्ते, कागदपत्रे किंवा इतर कोणत्याही गोष्टींबद्दल काही समस्या असतील तर कृपया वॉर्ड ऑफिसमध्ये या आणि तुमच्या उमेदवाराला भेटा.'' निवडणूक प्रचारादरम्यान, राजकीय पक्ष जवळजवळ प्रत्येक मतदाराला असे संदेश पाठवत असतात. एक काळ असा होता की प्रचाराचा अर्थ घरोघरी जाऊन घोषणाबाजी करणे आणि पत्रके वाटणे असा होता, परंतु कालांतराने प्रचाराच्या पद्धती बदलल्या आहेत.

