Mumbai News: मुंबईकरांची ई-रिक्षा-टॅक्सींना नापसंती! ८५ टक्के चालकांमध्ये अपुऱ्या सुविधांमुळे धास्ती

मुंबई : मुंबईतील ८५ टक्के ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल माहिती असली तरी चार्जिंग सुविधा, वित्तीय सहाय्य आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे अनेकांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय स्वीकारलेला नाही. परिणामी मुंबईत शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली निर्माण करण्याची प्रक्रिया मंदावत असल्याचे व्हील्स ऑफ चेंज अहवालातून समोर आले आहे. शहरात जलद चार्जिंग आणि बॅटरी अदलाबदलीचे जाळे तयार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे..हा अहवाल वातावरण फाउंडेशन आणि क्लायमेट रिसर्च कन्सल्टन्सी यांच्या संयुक्त सहकार्याने तयार करण्यात आला. हा अहवाल आज जागतिक ईव्ही दिवशी मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला..अमेरिकन नागरिकत्व मिळवणारा पहिला भारतीय कोण? वाचा 'या' कायदेशीर लढाईची कहाणी....१,२०० जणांच्या मुलाखतीअभ्यासाअंतर्गत पालिकेच्या २४ प्रभागांमधील एकूण १,२०० ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सीचालकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात आल्या. ५५ टक्के रिक्षाचालक आणि ४५ टक्के टॅक्सीचालकांकडून वेगवेगळे पैलू जाणून घेण्यात आले..संपूर्ण महाराष्ट्रात ईव्ही चार्जिंग नेटवर्क स्थापन करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. प्रदूषणविरहित वाहतूक व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी पाऊल उचलली जात आहेत.- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्रीचार्जिंग, बॅटरी अदलाबदल करण्यासाठीचे जाळे, वित्तीय सहाय्य आणि स्पष्ट आराखडा या रिक्षा-टॅक्सींच्या ईव्ही संक्रमणासाठी आवश्यक गोष्टी आहेत.- भगवान केसभट, संस्थापक, वातावरण फाउंडेशनईव्हीच्या चर्चांमध्ये चालकांचे मत दुर्लक्षित राहते. हा अभ्यास ती पोकळी भरून काढतो. ईव्हीचा स्वीकार म्हणजे केवळ तंत्रज्ञान किंवा पायाभूत सुविधा एवढ्यापुरता मर्यादित नसून शहराच्या सक्षमतेबद्दल आहे.- माधव पै, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डब्ल्यूआरआय इंडिया.Mumbai News : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! उपसा योजनांना वीजबिलात सवलत.चालकांची मते६२ टक्के चार्जिंग सुविधा नाही२८ टक्के मायलेजबाबत चिंता६० टक्के भरमसाट वाहन किमती२४ टक्के देखभाल-दुरुस्ती खर्चाची चिंतासकारात्मक बाबी३९ टक्के ईव्ही चालवणे सोपे आणि कमी खर्चीक३९ टक्के बचत होईल, उत्पन्नात वाढ होईलमुख्य शिफारशीजलद चार्जिंग आणि बॅटरी अदलाबदलीचे जाळे तयार करणेकमी व्याजदराने कर्ज आणि अनुदान मिळवण्याचे व्यवस्था तयार करणेझोपडपट्ट्यांमध्ये ईव्हीसाठी राखीव पार्किंग आणि चार्जिंग सुविधा तयार करणेदीर्घकालीन आणि सुस्पष्ट ईव्ही धोरण तयार करणे.