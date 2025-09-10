मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांची ई-रिक्षा-टॅक्सींना नापसंती! ८५ टक्के चालकांमध्ये अपुऱ्या सुविधांमुळे धास्ती

E-Rickshaw Taxi: व्हील्स ऑफ चेंज अहवालातून मुंबईकरांची ई-रिक्षा-टॅक्सींना नापसंती मिळत असल्याचे समोर आले आहे. हा अहवाल आज जागतिक ईव्ही दिवशी मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला.
Electric Taxi

Electric Taxi

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईतील ८५ टक्के ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल माहिती असली तरी चार्जिंग सुविधा, वित्तीय सहाय्य आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे अनेकांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय स्वीकारलेला नाही. परिणामी मुंबईत शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली निर्माण करण्याची प्रक्रिया मंदावत असल्याचे व्हील्स ऑफ चेंज अहवालातून समोर आले आहे. शहरात जलद चार्जिंग आणि बॅटरी अदलाबदलीचे जाळे तयार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
taxi
E-Rickshaw Driver
pratap sarnaik
Rickshaw

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com