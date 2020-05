एकीकडे PM मोदी करत होते २० लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा, दुसरीकडे ट्रेंड सुरु होता #SkipIntro हॅशटॅग

मुंबई, ता. 12 : नरेंद्र मोदींनी अर्धा तास केलेल्या भाषणात सुमारे 18 मिनिटानंतर सर्वांचे लक्ष असलेल्या मुद्य्यांबद्दल बोलण्यास सुरुवात केल्याने अनेकांनी त्याबाबत टीका केली, त्यामुळे ट्वीटरवर मोदींचे भाषण संपल्यावर काही वेळातच स्कीप इंट्रो हा ट्रेंड चांगलाच लोकप्रिय झाला.

मोदींनी आत्मनिर्भर, या शब्दावर सुरुवातीस 18 मिनिटे भर दिला आणि त्यानंतर एकंदर वीस लाख कोटींचे पॅकेज देत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे अनेकांनी स्कीप इंट्रो हा शब्द वापरुन ट्वीट करताना मेम्सही वापरले. त्यामुळे चित्रपटातील छायाचित्र वापरुन त्यासोबत आखिर कहना क्या चाहते हो, जल्दी बोल, कल सुबह निकलना है हे सांगितले जात होते.

Me, waiting for him to come to the point........

#skipintro pic.twitter.com/IT3bdjeV4K — A Common Man (@basu_subhashis) May 12, 2020

Single boys have always been aatma nirbhar .#MotivationalQuotes #skipintro — Akash Gupta (@akaaashgupta) May 12, 2020

This was like a terrible trailer for a terrible movie that we will all unfortunately watch. #skipintro #ModiMangalSandesh — Shasvathi Siva (@shasvathi) May 12, 2020

Google said: Content is king.

Modi: Ok!

30 minute speech. Content worth 5 lines #skipintro — धोपट मार्गी (@SaysRushi) May 12, 2020

"घरच्यांची आठवण येतेय, हे घर आता मला खायला उठलंय", असं म्हणत त्याने...

मोदींचे भाषण संपण्याच्या सुमारास स्कीपइंट्रो हा हॅशटॅग आघाडीवर होता, पण काही वेळातच लॉकडाऊन4, आत्मनिर्भरभारत, नरेंद्रमोदी या हॅशटॅगनी त्याला मागे सारले. मात्र भाषण सुरु असताना आत्ता स्कीप इंट्रोची सुविधा नाही, ही खंतही उपरोधाने व्यक्त केली जात होती.

while PM narendra modi spoke to indians hashtag skipintro was trending