मुंबई

Who Is Ritu Tawade: २९ वर्षांनंतर मुंबई महानगरपालिकेवर भाजपचा महापौर, कोण आहेत रितू तावडे?

देशातील सर्वाधिक संपन्न महानगरपालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेत (बीएमसी) अनेक वर्षांच्या राजकीय अनिश्चिततेनंतर एक नवीन अध्याय सुरू होत आहे. गेल्या काळात प्रशासकीय नियंत्रणाखाली राहिलेल्या या संस्थेत आता नव्या महापौर आणि उपमहापौरांची नियुक्ती होणार आहे. भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेविका रितू तावडे यांना महापौरपदासाठी नामांकित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे २९ वर्षांनंतर भाजपला या पदावर कब्जा करण्याची संधी मिळत आहे. या निर्णयामुळे मुंबईच्या राजकीय वातावरणात उत्साहाचे वारे वाहत आहेत.

