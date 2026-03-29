MLC Election: एकनाथ शिंदे विधान परिषदेवर कोणाला पाठवणार? शिवसेनेच्या २ महिला चेहऱ्यांमध्ये जबरदस्त टक्कर; कुणाची लॉटरी लागणार?

महाराष्ट्र विधान परिषदेतून उद्धव ठाकरे यांच्यासह नऊ सदस्य निवृत्त होत असून त्यांचा कार्यकाळ मे महिन्यात संपत असल्याने नवीन सदस्यांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्यासह नीलम गोऱ्हे, शशिकांत शिंदे, अमोल मिटकरी, गोपीचंद पाडळकर, रणजीतसिंग मोहिते-पाटील, राजेश राठोड, प्रवीण दटके आणि रमेश कराड यांचा समावेश आहे, पण महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या कोणत्या महिला नेत्याला विधान परिषदेत प्रवेश मिळणार, हा प्रश्न आहे. .यावरून सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. यामध्ये शिवसेनेच्या दोन महिला नेत्यांच्या नावांचा समावेश आहे. यामध्ये नीलम गोऱ्हे यांचा समावेश आहे. अविभाजित शिवसेनेच्या विधान परिषदेच्या सदस्या नीलम गोऱ्हे यांनी यापूर्वीही अनेक वेळा या सभागृहाच्या सदस्य म्हणून काम केले आहे. सध्या त्या विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत. यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्या गोटातून शीतल म्हात्रे यांना संधी दिली जाईल अशी अटकळ बांधली जात आहे. .Compensation Rule: महाराष्ट्रात अतिवृष्टी मदतीत मोठा बदल! सर्व पशुपालकांना नुकसान भरपाई मिळणार; 'मर्यादा' पूर्णपणे रद्द.राज्यसभा निवडणुकीत, एकनाथ शिंदे यांनी सर्वांना आश्चर्यचकित करत ज्योती वाघमारे यांना उमेदवारी दिली होती, तर या शर्यतीत राहुल शेवाळे आणि संजय निरुपम यांच्यासारख्या दिग्गजांसोबतच भाजपच्या उमेदवार शायना एन.सी. यांचाही समावेश होता. शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे २००२ पासून विधान परिषदेच्या सदस्य आहेत. २४ जून २०१९ रोजी, त्या महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदी बिनविरोध निवडून आल्या आणि हे पद भूषवणाऱ्या राज्यातील पहिल्या महिला ठरल्या..नीलम गोऱ्हे जुलै 2023 मध्ये उद्धव ठाकरेंना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्यात सामील झाल्या. त्या २००२ पासून महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सदस्य आहेत आणि पूर्वी उद्धव यांच्या जवळच्या होत्या. ८ सप्टेंबर २०२० रोजी त्यांची उपसभापतीपदी एकमताने पुनर्निवड झाली. गेल्या वर्षी उद्धव ठाकरे यांनी मर्सिडीज खरेदी केल्याचा आरोप करून त्यांच्यावर बॉम्ब टाकला होता. .अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नऊ सदस्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर निरोप देण्यात आला, तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) सदस्य अमोल मिटकरी यांनी दिवंगत अजित पवार यांचे छायाचित्राद्वारे आभार मानले, परंतु नीलम गोन्हे यांनी उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख केला नाही, जरी त्यांची नियुक्ती ठाकरे यांनीच केली होती. यामुळे नीलम गोऱ्हे यांनी आपला दुसरा कार्यकाळ सुरक्षित करण्यासाठी असे केले का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. .NCP च्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदासाठी ५ नावांची चर्चा; कोणाच्या हाती जाणार संघटनेची कमान? सुनेत्रा पवारांसमोर मोठं आव्हान.जर त्या सभागृहात बोलल्या असत्या, तर त्यांनी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला नाराज केले असते हे उघड होते. उद्धव ठाकरे यांचे आभारही न मानल्याबद्दल अनेक सोशल मीडिया पोस्टमध्ये त्यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे. यामुळे एकनाथ शिंदे कोणाला निवडतील पक्षाच्या आक्रमक प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे की आणखी कोणाला, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. म्हात्रे यांनी यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (बीएमसी) नगरसेविका म्हणून काम केले आहे.