मुंबई

FDA थेट हॉटेलचा परवाना निलंबित का करते? तुकाराम मुंढेंनी कारवाईमागचं नेमकं कारणच सांगितलं! जाणून घ्या कायदा...

Hotel Licences Suspended Over Food Safety Violations?: असुरक्षित अन्न पुरवणाऱ्या हॉटेल्सचे परवाने थेट का निलंबित केले जात आहेत आणि त्यामागे काय कायदा आहे, हे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
Tukaram Mundhe Explains Why Licences Are Suspended

Tukaram Mundhe Explains Why Licences Are Suspended

ESakal

Vrushal Karmarkar
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महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंडे हे त्यांच्या कडक कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, एफडीएने अलीकडेच भेसळयुक्त आणि असुरक्षित अन्न देणाऱ्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सविरोधात एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे. या काळात अनेक प्रमुख संस्थांचे परवाने थेट निलंबित करण्यात आले, ज्यामुळे व्यावसायिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

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