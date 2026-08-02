FDA थेट हॉटेलचा परवाना निलंबित का करते? तुकाराम मुंढेंनी कारवाईमागचं नेमकं कारणच सांगितलं! जाणून घ्या कायदा...

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंडे हे त्यांच्या कडक कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, एफडीएने अलीकडेच भेसळयुक्त आणि असुरक्षित अन्न देणाऱ्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सविरोधात एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे. या काळात अनेक प्रमुख संस्थांचे परवाने थेट निलंबित करण्यात आले, ज्यामुळे व्यावसायिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. .प्रशासन थेट परवाने का निलंबित करत आहे आणि सुधारणा करण्यासाठी त्यांना नोटिसा का बजावल्या जात नाहीत, असा प्रश्न अनेकजण विचारत आहेत. तुकाराम मुंडे यांनी स्वतः या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली आहेत. तुकाराम मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, सुरक्षित अन्न, सुरक्षित औषधे आणि सुरक्षित महाराष्ट्र हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यांच्या मते, एका हॉटेलमध्ये २०-२५ लोक काम करतात, पण ते दररोज हजारो लोकांना सेवा देते. जर अन्न असुरक्षित असेल, तर हजारो लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो. .पंढरपूर वारीतून एसटी महामंडळाला किती कोटी रुपयाचं उत्पन्न? परिवहन मंत्र्यांनी थेट आकडाच सांगितला!.मुंडे यांनी यावर जोर दिला की, सार्वजनिक आरोग्य हे त्यांचे प्राधान्य आहे आणि नागरिकांना शुद्ध व सुरक्षित अन्न मिळावे यासाठी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. परवान्यांच्या थेट निलंबनाबद्दल स्पष्टीकरण देताना, तुकाराम मुंडे म्हणाले की, एफडीए (FDA) अधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार हा अधिकार आहे. तपासणीत जर खाण्यासाठी अयोग्य किंवा आरोग्यासाठी संभाव्य हानिकारक अन्नपदार्थ आढळले, तर अधिकाऱ्यांना परवाना निलंबित करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. .ते पुढे म्हणाले की, प्रसिद्धीपत्रकांमध्ये अनेकदा केवळ निलंबनावरच भर दिला जातो आणि या कठोर कारवाईमागील गंभीर कारणांकडे दुर्लक्ष केले जाते. १०% पेक्षा कमी प्रकरणी कारवाई करण्यात आली. ते केवळ परवाने निलंबित करतात हा समज फेटाळून लावत, मुंडे यांनी गेल्या दोन महिन्यांची आकडेवारी सादर केली. एकूण तपासण्या सुमारे १४०० केल्या. सुधार सूचना ३०० हून अधिक संस्थांना जारी करण्यात आल्या. परवाना निलंबन केवळ ११० संस्थांमध्ये झाले आहे..मुंढे म्हणाले की, परवाना निलंबनाचा दर १० टक्क्यांपेक्षा कमी असून, ३०० हून अधिक ठिकाणी सुधारणेची संधी देण्यात आली आहे. वर्ध्याच्या प्रसिद्ध गोरस भंडारवर झालेल्या कारवाईचे उदाहरण देऊन त्यांनी एक कडक संदेश दिला. ते म्हणाले की, कोणतीही संस्था कायद्यापेक्षा मोठी किंवा प्रतिष्ठित नाही; ती केवळ एक खाद्य व्यवसाय चालवणारी आहे. गोरस भंडारच्या प्रकरणाची २०२० ते २०२५ दरम्यान चार वेळा तपासणी करण्यात आली आणि प्रत्येक वेळी मोठ्या चुका आढळून आल्या. पाचव्यांदा तपासणी करूनही कोणतीही सुधारणा न दिसल्याने परवाना निलंबित करण्यात आला. .Sahyadri wildflowers tourism: सह्याद्रीत रानफुलांचा रंगोत्सव; बेशिस्त पर्यटनामुळे नाजूक परिसंस्थेला वाढता धोका.मुंडे यांनी असा युक्तिवाद केला की, चार वेळा ताकीद देऊनही जेव्हा कोणी सुधारणा करत नाही, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की त्यांना सुधारणेची पर्वा नाही. तुकाराम मुंडे यांच्या भूमिकेतून हे स्पष्ट होते की, महाराष्ट्रात यापुढे भेसळ करणाऱ्यांना आणि स्वच्छतेच्या मानकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या हॉटेल मालकांना सोडले जाणार नाही. व्यवसाय चालवण्यासाठी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे, कारण सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी तडजोड कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.