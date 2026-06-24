मुंबई

किरकोळ वाद आता चाकूहल्ल्यांपर्यंत... प्रवाशांमध्ये संताप का वाढतोय? मुंबई लोकलमधील वाढत्या आक्रमकतेचे विश्लेषण

Mumbai Local Mayank Lohar: देशाच्या आर्थिक राजधानीची जीवनरेखा म्हणून ओळखली जाणारी मुंबई लोकल पुन्हा एकदा रक्ताच्या सड्यात दिसून आली आहे. जलद लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास डब्यात एक हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली आहे.
Mumbai Local Train Passenger Dispute

Mumbai Local Train Passenger Dispute

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

चर्चगेट-नालासोपारा लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास डब्यात २२ वर्षीय मयंक लोहारची झालेली प्राणघातक चाकूहल्ल्याची घटना मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवरील वाढत्या हिंसाचाराबद्दल पुन्हा एकदा चिंता वाढवणारी ठरली आहे. मुसळधार पावसात ट्रेनचा दरवाजा उघडा ठेवावा की नाही यावरून झालेल्या वादातून ही घटना घडल्याचा आरोप आहे. पश्चिम रेल्वे कॉरिडॉरवर झालेल्या दुसऱ्या चाकू हल्ल्याच्या अवघ्या चार महिन्यांनंतर ही घटना घडली आहे.

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