किरकोळ वाद आता चाकूहल्ल्यांपर्यंत... प्रवाशांमध्ये संताप का वाढतोय? मुंबई लोकलमधील वाढत्या आक्रमकतेचे विश्लेषण

चर्चगेट-नालासोपारा लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास डब्यात २२ वर्षीय मयंक लोहारची झालेली प्राणघातक चाकूहल्ल्याची घटना मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवरील वाढत्या हिंसाचाराबद्दल पुन्हा एकदा चिंता वाढवणारी ठरली आहे. मुसळधार पावसात ट्रेनचा दरवाजा उघडा ठेवावा की नाही यावरून झालेल्या वादातून ही घटना घडल्याचा आरोप आहे. पश्चिम रेल्वे कॉरिडॉरवर झालेल्या दुसऱ्या चाकू हल्ल्याच्या अवघ्या चार महिन्यांनंतर ही घटना घडली आहे. .फेब्रुवारीमध्ये, मालाड स्टेशनवर उतरण्याचा प्रयत्न करत असताना झालेल्या वादावादीत ३२ वर्षीय प्राध्यापक आलोक सिंग यांच्यावर चाकू हल्ला झाला होता. जरी दोन्ही घटनांची परिस्थिती वेगवेगळी असली तरी दोन्ही घटनांची सुरुवात प्रवाशांमधील सामान्य वादातून झाली आणि नंतर त्याचे हिंसक वळण लागले. वाहतूक तज्ज्ञ आणि वर्तणूक संशोधकांच्या मते, हा प्रकार जगातील सर्वात गर्दीच्या रेल्वे प्रणालींपैकी एकावर प्रवास करण्याच्या तीव्र दबावाचे प्रतिबिंब आहे..Mumbai Local: ए... दरवाजा बंद कर! लोकलमध्ये वादानंतर चाकूने भोसकलं, २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; डब्यात रक्ताचा सडा.मुंबईची उपनगरीय रेल्वे दररोज ७५ लाख ते ८० लाख प्रवाशांची वाहतूक करते. गर्दीच्या वेळी गाड्या नेहमीच त्यांच्या निर्धारित क्षमतेपेक्षा खूप जास्त धावतात. ज्यामुळे प्रवासी डब्यांमध्ये खांद्याला खांदा लावून आणि दरवाजांना लटकून बसलेले असतात. सेंट्रल क्वीन्सलँड युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी २०१७ मध्ये केलेल्या 'फ्रस्ट्रेशन्स, फाईट्स, अँड फ्रेंडशिप्स: द फिजिकल, इमोशनल, अँड बिहेविअरल इफेक्ट्स ऑफ हाय-डेन्सिटी क्राउडिंग ऑन मुंबईज सबर्बन रेल पॅसेंजर्स' या अभ्यासानुसार, मुंबईच्या लोकल ट्रेन्समध्ये जगातील सर्वाधिक प्रवासी गर्दी असते. तेव्हापासून रेल्वे सेवा आणि डब्यांची क्षमता वाढली असली तरी रोजच्या प्रवासाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे प्रचंड गर्दी..अभ्यासात असे आढळून आले की, ट्रेनमध्ये चढताना आणि उतरताना प्रवाशांना नियमितपणे शारीरिक नियंत्रणाचा अभाव जाणवतो. खचाखच भरलेल्या डब्यांमध्ये हालचालींवर निर्बंध येतात आणि तोल सांभाळणेही कठीण होऊ शकते. बॅगा अडकतात. लोक एकमेकांवर ढकलले जातात आणि ट्रेनच्या दरवाजापर्यंत पोहोचणे अनेकदा संघर्षाचे कारण बनते. प्रवासी अनेकदा कामाचा ताण, आर्थिक दबाव आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या घेऊनच ट्रेनमध्ये चढतात. गर्दीच्या डब्यांमध्ये जागेसाठी होणारा रोजचा संघर्ष निराशा आणखी वाढवतो आणि सहनशक्तीची पातळी कमी करतो..त्यामुळे, वरवर पाहता किरकोळ वाटणाऱ्या घटना जसे की धक्काबुक्की, चुकून कोणाच्या पायावर पाय पडणे, चढताना कोपर लागणे किंवा उभे राहण्याच्या जागेवरून होणारा वाद पटकन वादात बदलू शकतात. वर्तणुकीविषयक अभ्यासांनुसार, गर्दीच्या ठिकाणी अपघाती संपर्क अनेकदा हेतुपुरस्सर मानला जातो. एकदा का लोकांचा पारा चढला की, किरकोळ मतभेदही वेगाने विकोपाला जाऊ शकतात. नियमित प्रवासी तणावाच्या वाढत्या कारणांकडे लक्ष वेधतात. बोर्डिंगच्या रांगेवरून होणारे वाद, प्रवाशांनी दरवाजे अडवणे, मोठ्या आवाजात मोबाईलवर बोलणे, इअरफोनशिवाय व्हिडिओ लावणे आणि वाढत्या प्रमाणात गर्दीच्या डब्यांमध्ये व्हिडिओ चित्रीकरण करणे..Mumbai Local: ‘मयंकला न्याय मिळालाच पाहिजे’; आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या, कुटुंबीयांची आर्त मागणी.ताजी घटना मुसळधार पावसात ट्रेनचा दरवाजा उघडा ठेवावा की नाही यावरून झालेल्या मतभेदातून उद्भवली. हा वरवर पाहता एक किरकोळ मुद्दा होता, ज्याचे पर्यवसान एका प्राणघातक हल्ल्यात झाले. प्रवासी विमानात चढण्यापूर्वीच दबाव सुरू होतो. स्थानकांवरील गर्दीच्या कोंडीमुळे प्रवाशांचा त्रास अनेकदा वाढतो. अरुंद जिने, गर्दीने भरलेले पादचारी पूल आणि येण्या-जाण्याच्या मार्गांची अयोग्य रचना यांमुळे अशी कोंडीची ठिकाणे तयार होतात, जिथे ढकलाढकली आणि रेटारेटी सामान्य आहे. कुर्ला आणि प्रभादेवीसारख्या व्यस्त स्थानकांवर गर्दीच्या वेळी नियमितपणे प्रचंड गर्दी दिसून येते..शहरी वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, अशा परिस्थितीमुळे सतत तातडीची आणि तणावाची भावना निर्माण होते, ज्यामुळे प्रवाशांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता वाढते. संशोधक नमूद करतात की, मुंबईची उपनगरीय रेल्वे लाखो लोकांना अशा परिस्थितीत ढकलते, जिथे वैयक्तिक जागेसंबंधीचे पारंपरिक सामाजिक नियम अस्तित्वातच राहत नाहीत. शारीरिक संपर्क अटळ बनतो, गोपनीयता नाहीशी होते आणि प्रवाशांना मतभेदांपासून दूर राहण्यासाठी अनेकदा फार कमी वाव मिळतो. अशा वातावरणात, अगदी लहानसहान चिथावणीदेखील मोठी वाटू शकते..काही अभ्यासांनुसार, ट्रेनमधील वाद हे साचलेल्या निराशेला वाट मोकळी करून देण्याचे एक माध्यम बनू शकतात. कामाच्या ठिकाणी किंवा परिसरातील वादांच्या विपरीत, अनोळखी व्यक्तींसोबतच्या संघर्षांचे फारसे दीर्घकालीन सामाजिक परिणाम होत नाहीत, त्यामुळे ट्रेन हे असे ठिकाण बनते जिथे दाबून ठेवलेला राग उफाळून येण्याची अधिक शक्यता असते..Mumbai Local: ‘मयंकला न्याय मिळालाच पाहिजे’; आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या, कुटुंबीयांची आर्त मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.