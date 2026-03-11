Mumbai Heatwave: मुंबईचं तापमान ४० अंशांवर का पोहोचलं? तज्ज्ञांनी कारणच सांगितलं; मोठा खुलासा आला समोर

मुंबई आणि आसपासच्या भागात वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर आयएमडीने सतर्कतेची पातळी पिवळ्या ते नारिंगी पर्यंत वाढवली आहे . मंगळवारी (१० मार्च) तापमान सामान्यपेक्षा खूपच जास्त नोंदवले गेले आणि लोकांना कडक उन्हाळा आणि दमट हवामानाचा सामना करावा लागला. निरभ्र आकाश आणि तेजस्वी सूर्यप्रकाशामुळे शहरातील हवामान लवकर उन्हाळ्यासारखे वाटू लागले आहे. .ऑरेंज अलर्टचा अर्थ असा आहे की, उष्णतेची परिस्थिती तीव्र होऊ शकते आणि सूर्यप्रकाशात दीर्घकाळ राहिल्याने आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतात. मुंबई तसेच ठाणे आणि पालघरच्या अनेक भागांसाठी हा इशारा जारी करण्यात आला आहे. हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दुपारपासून संध्याकाळपर्यंत अनावश्यक बाहेरील क्रियाकलाप टाळण्याचा सल्ला लोकांना दिला आहे..Maharashtra Weather Update : राज्यातील 'या' भागात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, आज तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या.मंगळवारी (१० मार्च २०२६) मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक भागात कमाल तापमान ३८ ते ४० अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान पोहोचले, जे मार्च महिन्याच्या सामान्य तापमानापेक्षा खूपच जास्त आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, सध्या जोरदार कोरडे वारे वाहत आहेत. थंड समुद्रातील हवा कमकुवत झाली आहे, ज्यामुळे तापमानात सतत वाढ होत आहे..हवामान तज्ञांचे म्हणणे आहे की, मार्चच्या सुरुवातीला इतकी तीव्र उष्णता असामान्य आहे, परंतु यावर्षी पश्चिम भारतातील अनेक भागांमध्ये लवकर तापमानवाढीचा ट्रेंड जाणवत आहे. हवामान निरीक्षक अथ्रेया शेट्टी यांच्या मते, गुजरातवरील एक अँटीसायक्लोनिक प्रणाली महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागात पूर्वेकडून वारे वाहत असल्याने. हे वारे घाटांमधून खाली येत असताना, तापमानात आणखी वाढ होते. ते म्हणतात की पुढील एक-दोन दिवसांत वाऱ्याच्या दिशेने बदल झाल्यास तापमानात किंचित घट होऊ शकते..तीव्र उष्णता आणि वाढत्या आर्द्रतेमुळे तापमान आणखी वाढू शकते. मुंबईतील फुफ्फुसतज्ज्ञ लान्सलॉट पिंटो म्हणाले की, अशा हवामानात डिहायड्रेशन लवकर होऊ शकते, म्हणून भरपूर पाणी पिणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, वृद्ध, मुले आणि बाहेर काम करणाऱ्या लोकांनी विशेष खबरदारी घ्यावी आणि दुपारच्या कडक उन्हापासून दूर राहावे. शहरातील अनेक रहिवाशांनीही अचानक वाढलेल्या उष्णतेमुळे अस्वस्थता व्यक्त केली. .दादरमधील दुकानदार गृहा जोशी म्हणाल्या की, दुपारी मे महिन्यासारखे वाटते आणि बाहेर जाणेही कठीण होते. उष्णतेसोबतच, शहराची हवेची गुणवत्ता देखील चिंतेची बाब आहे. काही भागात हवेची गुणवत्ता निर्देशांक खराब ते गंभीर अशी नोंदवण्यात आली आहे. उष्ण, स्थिर हवेमुळे प्रदूषणाची पातळी कमी राहते, ज्यामुळे दमा आणि श्वसनाच्या समस्या असलेल्या लोकांना पुढील समस्या निर्माण होऊ शकतात..युद्धामुळे खाद्यतेल महाग! इराण-इस्रायल संघर्षाची धग स्वयंपाकघरापर्यंत; तेल डब्यांचे दर वाढले.हवामान खात्याच्या मते, पुढील ४८ ते ७२ तासांपर्यंत उष्णता कायम राहण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांनी लोकांना दुपारचे कष्टाचे काम टाळण्याचा भरपूर पाणी पिण्याचा आणि हवामान खात्याच्या सल्ल्याचे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे. हवामानशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, वाऱ्याच्या दिशेने बदल झाल्यामुळे काही दिवसांत तापमानात थोडीशी घट होऊ शकते. तोपर्यंत, मुंबईकरांना तीव्र उष्णतेसाठी तयार राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.