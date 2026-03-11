मुंबई

Mumbai Heatwave: मुंबईचं तापमान ४० अंशांवर का पोहोचलं? तज्ज्ञांनी कारणच सांगितलं; मोठा खुलासा आला समोर

Mumbai Temperature News Update: मुंबईत तीव्र उष्णतेमुळे हवामान खात्याने यलो अलर्ट ऑरेंज अलर्टमध्ये बदलला आहे. अनेक भागात तापमान ३८-४० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे.
Mumbai Temperature News Update

Mumbai Temperature News Update

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबई आणि आसपासच्या भागात वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर आयएमडीने सतर्कतेची पातळी पिवळ्या ते नारिंगी पर्यंत वाढवली आहे . मंगळवारी (१० मार्च) तापमान सामान्यपेक्षा खूपच जास्त नोंदवले गेले आणि लोकांना कडक उन्हाळा आणि दमट हवामानाचा सामना करावा लागला. निरभ्र आकाश आणि तेजस्वी सूर्यप्रकाशामुळे शहरातील हवामान लवकर उन्हाळ्यासारखे वाटू लागले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Weather
Temperature
weather updates
Maharashtra Weather Alert
Maharashtra weather update
Heatwave

Related Stories

No stories found.