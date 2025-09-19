Mhada House Lottery: 'या' विजेत्यांना स्वस्तात मिळणार म्हाडाचे घर, तब्ब्ल १४ लाखांचा होणार फायदा

मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाने २००० साली काढलेल्या लाॅटरीत ठाणे चितळसर येथील घरांसाठी विजेते ठरलेल्या विजेत्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. १५६ विजेत्यांना सुमारे ५० लाख रुपये किमतीचे घर अवघ्या ३६ लाख रुपयांत मिळणार आहे. .म्हाडाच्या लॉटरीमध्ये विजेते ठरूनही जवळपास २५ वर्षे घरासाठी प्रतीक्षा करावी लागली असून तेव्हाच्या आणि आताच्या घराच्या किमतीत मोठी तफावत आहे. त्यामुळे म्हाडाकडून संबंधित विजेत्यांचा सहानुभूतीने विचार केला जात असून त्यांना २०२१ची या घरांची सुमारे ३१-३२ लाख रुपये आधारभूत किंमत मानून आणि त्यावर किरकोळ व्याज आकारून ३६ लाख रुपये एवढ्या किमतीत घरे देण्याच्या म्हाडाकडून हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे संबंधित विजेत्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..Mumbai E-Bike Taxi : ‘ई-बाइक टॅक्सी’ने कोंडी फुटणार? वाहतूकतज्ज्ञांचे दुहेरी मत .कोकण मंडळाने २००० मध्ये काढलेल्या लाॅटरीत चितळसर ठाणे येथील अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील २०० घरांचा समावेश होता. त्यानुसार अर्ज केलेल्या १५६ जणांना येथील योजनेमध्ये घरे लागली खरी; पण या भूखंडावर आरक्षण असल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत महापालिकेने घरांच्या प्रकल्पाला परवानगी नाकारली होती..दरम्यान, म्हाडाच्या लाॅटरीत विजेते ठरलेल्या अर्जदारांना म्हाडाने त्यांच्याकडून घेतलेली अनामत रक्कम परत केली नव्हती. त्यामुळे ते घराच्या प्रतीक्षेत होते; मात्र म्हाडाने आता चितळसर येथे सुमारे १,१०० घरे उभारली आहेत. त्यामुळे तत्कालीन संबंधित लाॅटरी विजेत्यांना त्यामध्ये राखीव घरे ठेवली आहेत; मात्र किमती आवाक्याबाहेर असल्याने विजेत्या अर्जदारांनी किमती कमी करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि म्हाडाकडे केली आहे.. गॅस सिलेंडरवर A,B,C,D का लिहिलेले असते? 'त्या' नंबरमध्ये रहस्य लपलंय....काय आहे किमतीचा प्रश्न?२००० साली काढलेल्या लाॅटरीत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या १४३ चौरस फुटाच्या घराची किंमत केवळ ६५ हजार रुपये होती, तर अल्प उत्पन्न गटातील २१५ चौरस फुटाच्या घराची एक लाख ८७ हजार ५०० रुपये एवढी कमी किंमत होती; मात्र आता म्हाडाने विक्रीसाठी काढलेल्या चितळसर येथील अल्प उत्पन्न गटातील सुमारे ३५० चौरस फुटांच्या घराची किंमत ५० लाखांच्या घरात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.