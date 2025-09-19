मुंबई

Mhada House Lottery: 'या' विजेत्यांना स्वस्तात मिळणार म्हाडाचे घर, तब्ब्ल १४ लाखांचा होणार फायदा

Mhada Konkan Board: म्हाडाच्या २००० साली काढलेल्या लाॅटरीतील विजेत्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. म्हाडाकडून संबंधित विजेत्यांना स्वस्तात घर देण्याचा विचार केला आहे.
मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाने २००० साली काढलेल्या लाॅटरीत ठाणे चितळसर येथील घरांसाठी विजेते ठरलेल्या विजेत्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. १५६ विजेत्यांना सुमारे ५० लाख रुपये किमतीचे घर अवघ्या ३६ लाख रुपयांत मिळणार आहे.

