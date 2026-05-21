Success Story: साध्या घरातून राष्ट्रीय यशापर्यंत... ड्रायव्हरच्या मुलाची मोठी झेप; NEET आणि JEE दोन्हीमध्ये चमकदार यश

मुंबईतील कांदिवली उपनगरात, जिथे परिस्थिती आणि महत्त्वाकांक्षा यांच्यात सतत संघर्ष असतो, तिथे उदय पवारने शांतपणे असे स्वप्न पाहिले जे अनेकांना अशक्य वाटत होते. ड्रायव्हर वडील आणि गृहिणी आईचा मुलगा असलेला उदय आपल्या मित्रपरिवारात शांत आणि अंतर्मुख विद्यार्थी म्हणून ओळखला जायचा. तो प्रसिद्धीपेक्षा अभ्यासाला आणि विचलनापेक्षा शिस्तीला अधिक महत्त्व देत असे. मात्र त्याच्या या शांत स्वभावामागे एक विलक्षण जिद्द दडलेली होती, ज्यामुळे तो इतरांपेक्षा वेगळा ठरला..लहानपणापासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या उदयने SSC परीक्षेत उत्कृष्ट यश मिळवले आणि त्याची निवड कोटक एज्युकेशन फाउंडेशन यांच्या कोटक ज्युनियर स्कॉलरशिप या उपक्रमासाठी झाली. या शिष्यवृत्तीमुळे त्याला आर्थिक मदत, शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि इयत्ता 11वी व 12वी दरम्यान वैयक्तिक मेंटरशिप मिळाली, ज्याचा त्याच्या प्रवासावर मोठा परिणाम झाला. याच काळात उदयने डॉक्टर होण्याच्या आपल्या स्वप्नासाठी भारतातील अत्यंत स्पर्धात्मक वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा NEET ची गंभीर तयारी सुरू केली..मात्र उदयने पारंपरिक विचारांना आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला. NEET सोबतच त्याने JEE (Main) परीक्षेलाही बसण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही परीक्षांची तयारी पूर्णपणे वेगळी आणि कठीण असल्याने हा निर्णय अत्यंत आव्हानात्मक होता. त्यातच बारावीच्या बोर्ड परीक्षेची तयारी यामुळे त्याच्यावर मोठा शैक्षणिक ताण निर्माण झाला. त्याच्या मेंटरने सुरुवातीला एका मार्गावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला होता. पण उदय आपल्या निर्णयावर ठाम राहिला..त्याची जिद्द पाहून कोटक ज्युनियर स्कॉलरशिप कार्यक्रमातील मेंटर्सनी त्याच्यासाठी शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध अभ्यास आराखडा तयार केला. नियमित मेंटरिंग सत्रे, मॉक टेस्टचे मूल्यमापन आणि सातत्यपूर्ण शैक्षणिक मार्गदर्शनाद्वारे KEF आणि KJS यांनी त्याला त्याच्या आयुष्यातील अत्यंत कठीण शैक्षणिक टप्प्यात केंद्रित आणि सातत्यपूर्ण राहण्यास मदत केली..हे मार्गदर्शन केवळ अभ्यासापुरते मर्यादित नव्हते. तणाव आणि आत्मविश्वास कमी होण्याच्या क्षणी उदयला सतत प्रोत्साहन आणि मानसिक आधार मिळाला, ज्यामुळे तो आत्मविश्वासाने पुढे जात राहिला. या सक्षम पाठबळामुळे त्याला बोर्ड परीक्षा आणि दोन राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षांची तयारी यामध्ये समतोल राखता आला. उदयने अत्यंत सातत्याने आणि शिस्तीने आपली कठीण दिनचर्या पाळली. तो दीर्घकाळ अभ्यास करत असे, नियमित मॉक टेस्टद्वारे स्वतःचे मूल्यमापन करत असे आणि कमकुवत भागांवर बारकाईने काम करत असे..उदयने NEET आणि JEE Main या दोन्ही परीक्षा यशस्वीरित्या उत्तीर्ण केल्या, ही कामगिरी देशभरातील फारच कमी विद्यार्थी करू शकतात. त्याने JEE Main (Session 1) मध्ये 98.85 टक्के आणि NEET मध्ये 98.24 टक्के मिळवले. तसेच त्याला ऑल इंडिया रँक 38,766 आणि कॅटेगरी रँक 14,733 प्राप्त झाली. इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये स्वतःची क्षमता सिद्ध केल्यानंतर उदयने अखेरीस आपल्या बालपणीच्या स्वप्नाचा पाठपुरावा करत डॉक्टर होण्याचा निर्णय घेतला..त्याचा प्रवास हा केवळ शैक्षणिक यशाचा नाही, तर योग्य मार्गदर्शन, संरचित पाठबळ आणि संधी यांच्या परिवर्तनकारी शक्तीचाही उत्कृष्ट नमुना आहे. मुंबईतील साध्या घरातून भारतातील दोन कठीण प्रवेश परीक्षांमध्ये यश मिळवण्यापर्यंतचा उदय पवारचा प्रवास तरुण विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण ठरतो.