Mumbai: रेल्वे स्थानकात महिलेची पतीला मारहाण, मनसेची महिला कार्यकर्ता संतापली, महिलेला कार्यालयात बोलवलं अन्...; व्हिडिओ व्हायरल

महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्षाचा अजून एक व्हिडिओ समोर आला आहे. ठाण्यात एका मनसे कार्यकर्त्याने एका महिलेला चापट मारली. तिच्या पतीशी गैरवर्तन केल्याबद्दल तिला माफी मागण्यास भाग पाडले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. महिलेला चापट मारणाऱ्या मनसे कार्यकर्त्याचे नाव स्वरा घाटे आहे. या घटनेने आता नवा वाद निर्माण झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मनसे कार्यकर्त्याने महिलेला महाराष्ट्रातील जनतेची माफी मागण्यास भाग पाडले. मुंबईत हिंदी न बोलता येणाऱ्या मीरा रोडवरील एका व्यावसायिकाला मनसे कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर इतर अनेक घटना घडल्या. मनसे नेत्यांचा दावा आहे की, गर्दीच्या वेळी ठाण्यातील कळवा रेल्वे स्थानकावर एका मनसे कार्यकर्त्याच्या पतीने लोकल ट्रेनमधून उतरत असताना एका महिलेला धडक दिली. .त्यांनी असा दावा केला की, पुरुषाने माफी मागितल्यावर ती महिला संतप्त झाली. त्याला शिवीगाळ करू लागली. तिने मराठी लोकांविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरली आणि त्यालाही मारले. मनसे कार्यकर्त्याच्या पतीने आरोप केला की, महिलेने त्याचा कॉलर पकडून त्याला मारहाण केली. यामुळे संतापलेल्या त्या व्यक्तीच्या पत्नीने त्या महिलेला कळवा येथील पक्ष कार्यालयात नेले..तिने सांगितले की, "कळवा स्टेशनवर माझ्यासोबत काहीतरी घडले. मी एका महाराष्ट्रीय पुरुषाला शिवीगाळ केली आणि मारहाण केली. मी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याची आणि महाराष्ट्रातील लोकांची याबद्दल माफी मागते." त्यानंतर मनसे कार्यकर्ता (त्या पुरूषाची पत्नी) म्हणते, "एक महिला एका पुरूषावर हल्ला करते. तो तिला काहीही बोलत नाही. कायदा फक्त महिलांनाच का लागू होतो? .ती अर्धा तास माझ्या पतीला शिवीगाळ करत राहिली. मी तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार होते, पण तिच्या मुलीचा आणि तिच्या कुटुंबाचा विचार करून मी तिला जाऊ देत आहे." यानंतर, घाटे या महिला मनसे कार्यकर्त्याने तिला थप्पड मारली. महाराष्ट्रातील लोकांसमोर असे प्रकार पुन्हा करू नका, असे सांगितले..