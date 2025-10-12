मुंबई

Mumbai: रेल्वे स्थानकात महिलेची पतीला मारहाण, मनसेची महिला कार्यकर्ता संतापली, महिलेला कार्यालयात बोलवलं अन्...; व्हिडिओ व्हायरल

MNS Worker New Beating Video: मनसेचा एक व्हिडिओ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. रेल्वे स्टेशनवर एका महिलेचा एका महाराष्ट्रीय व्यक्तीशी वाद झाला. यानंतर वातावरण तापल्याचे दिसून आले आहे.
Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्षाचा अजून एक व्हिडिओ समोर आला आहे. ठाण्यात एका मनसे कार्यकर्त्याने एका महिलेला चापट मारली. तिच्या पतीशी गैरवर्तन केल्याबद्दल तिला माफी मागण्यास भाग पाडले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. महिलेला चापट मारणाऱ्या मनसे कार्यकर्त्याचे नाव स्वरा घाटे आहे. या घटनेने आता नवा वाद निर्माण झाला आहे.

