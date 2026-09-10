महिलेची घरीच प्रसूती, रक्तस्त्राव अन् नाळ न कापलेल्या अवस्थेत चादरीतून रुग्णालयात; कुर्ल्यात आरोग्य व्यवस्थेचा धक्कादायक प्रकार

मुंबई : घरी प्रसूती झाल्यानंतर वेळेवर वैद्यकीय मदत न मिळाल्याने एका महिलेला चादरीतून नजीकच्या महापालिका प्रसूतिगृहात नेण्याची वेळ कुटुंबीय आणि शेजाऱ्यांवर आली. ही घटना बुधवारी पहाटे कुर्त्यात बुधवारी पहाटे घडली. वैद्यकीय मदतीसाठी संपर्क साधूनही मदत न मिळाल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. .कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिलेची पुढील महिन्यात प्रसूती होणार होती. त्यानिमित्त ती कुर्ला पश्चिमेकडील बैल बाजार परिसरात माहेरी आली होती; मात्र बुधवारी पहाटे अचानक तिची प्रसूती झाली. बाळाचा जन्म झाल्यानंतर महिलेस मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत होता. त्यामुळे कुटुंबीयांनी तातडीने प्रसूतिगृहाशी संपर्क साधून घराजवळ वैद्यकीय मदत पाठवण्याची विनंती केली; मात्र कोणताही डॉक्टर वा परिचारिका मदतीसाठी आला नाही..मुंबई गोवा हायवेच्या उद्घाटनाला येणार नाही, लाज वाटते; गडकरींचे विधान, म्हणाले, आता वेगळा वर्ल्ड रेकॉर्ड करायचाय.अखेर नाळ न कापलेल्या अवस्थेत कुटुंबीयांनी शेजाऱ्यांच्या मदतीने महिलेला चादरीत गुंडाळून रुग्णालयात दाखल केले. मदतीसाठी कुटुंबीयांनी नजीकच्या पोलिस ठाण्यातही धाव घेतली. कुटुंबीय आणि स्थानिकांनी चित्रित केलेल्या या घटनेचे काही व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले आहेत. त्यामध्ये महिलेला अरुंद गल्ल्यांमधून चादरीत गुंडाळून डॉ. आनंदीबाई जोशी प्रसूतिगृहाकडे नेत असल्याचे दिसून येते..रुग्णालयात पोहोचल्यानंतरही सुरुवातीला महिलेला उपचार मिळण्यात अडचणी आल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर आणि घटनेचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी उपचार सुरू केल्याचा दावा करण्यात आला आहे..रखडलेल्या ठाकुर्ली उड्डाणपुलाला मुहूर्त, सात खासगी मिळकतींचा प्रश्न मार्गी; १० वर्षांचा तिढा सुटला.दरम्यान, संबंधित कुटुंब अरुंद गल्लीत राहत असल्याने रुग्णवाहिकेला पोहोचता आले नसावे; मात्र रुग्णालयात आल्यावर त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. बाळ आणि बाळंतिणीची प्रकृती स्थिर असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले..दोघांचीही प्रकृती स्थिरसंबंधित महिलेची बुधवारी सकाळी घरीच प्रसूती झाली. त्यांचे कुटुंब अरुंद आणि दाटीवाटीच्या गल्ल्यांमध्ये राहते. त्यामुळे रुग्णवाहिकेला तेथे पोहोचणे कठीण झाले असावे; मात्र महिलेला रुग्णालयात आणल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी पुढील सर्व वैद्यकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्या. सध्या महिला आणि तिचे नवजात बाळ दोघांचीही प्रकृती स्थिर असल्याचे मुंबई महापालिकेचे कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष गायकवाड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.