VIDEO: धावत्या लोकलमधून तरुणीला फेकलं, नवी मुंबईतील धक्कादायक घटना, व्हिडिओ व्हायरल

Woman Pushed Out of Moving Local Train: नवी मुंबईमध्ये एक धक्कादायक घटना घडलीय. धावत्या लोकलमधून एका तरुणीला ढकलून दिल्याची प्रकार घडलाय. हार्बर रेल्वे मार्गावरील पनवेल खांदेश्वर रेल्वे स्थानकादरम्यान ही घटना घडलीय. महिलांच्या डब्यामध्ये चढलेल्या व्यक्तीला त्या तरुणीला हटवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यानं थेट तरुणीला चालत्या लोकलमधून फेकलं. .या घटनेत तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे. तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु असून स्थानिक पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलय. दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .नक्की काय घडलं?माहितीनुसार हार्बर रेल्वे मार्गावरील पनवेल खांदेश्वर रेल्वे स्थानकाजवळ हा भंयकर प्रकार घडला. एका विकृत माणसाने महिला डब्यात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. लोकल डब्यातील महिलांनी त्याला 'खाली उतर' असं सांगतिलं. परंतु त्याने रागात दारात उभ्या असलेल्या श्वेताला धावत्या लोकलमधून बाहेर ढकलून दिलं. हा प्रकार पाहून डब्यातील इतर महिलांनी आरडाओरड करत चेन खेचली. यावेळी डब्यातील महिला प्रवासी घाबरल्या होत्या. काही महिलांनी त्या तरुणाचा व्हिडिओ मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केला. परंतु या घटनेत तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे. .ही तरुणी पनवेल इथली रहिवाशी आहे. मैत्रिणीसोबत ती खारघर इथं महाविद्यालयात प्रवास करते. दरम्यान शेख अख्तर नवाज शेख असं आरोपीचं नाव आहे. त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलय. हे सगळं असलं तरी महिलांच्या सुरक्षा आणि भरदिवसा अशा घटना घडत असतील तर हे फार चिंताजनक गोष्ट आहे.