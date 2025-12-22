मुंबई

VIDEO: धावत्या लोकलमधून तरुणीला फेकलं, नवी मुंबईतील धक्कादायक घटना, व्हिडिओ व्हायरल

Woman pushed out of running local train Navi Mumbai viral Video: नवी मुंबईतील हार्बर रेल्वे मार्गावर पनवेल आणि खांदेश्वर रेल्वे स्थानकादरम्यान एक धक्कादायक घटना घडली आहे. महिला डब्यात घुसखोरी करणाऱ्या एका व्यक्तीने रागाच्या भरात तरुणीला थेट धावत्या लोकलमधून बाहेर ढकललं.
Woman pushed out of running local train Navi Mumbai viral Video

Woman Pushed Out of Moving Local Train: नवी मुंबईमध्ये एक धक्कादायक घटना घडलीय. धावत्या लोकलमधून एका तरुणीला ढकलून दिल्याची प्रकार घडलाय. हार्बर रेल्वे मार्गावरील पनवेल खांदेश्वर रेल्वे स्थानकादरम्यान ही घटना घडलीय. महिलांच्या डब्यामध्ये चढलेल्या व्यक्तीला त्या तरुणीला हटवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यानं थेट तरुणीला चालत्या लोकलमधून फेकलं.

