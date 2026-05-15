Palghar Murder Case: पती घराबाहेर जाताच महिलेची गळा आवळून हत्या; आरोपी अटकेत, पालघरच्या डहाणू मोडगावमधील घटना!

-निखिल मेस्त्रीपालघर: पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील मोडगाव खोरीपाडा येथे एका विवाहित महिलेची गळा आवळून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी कासा पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून या गुन्ह्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. मृत महिलेचे नाव सुनिता जेठ्या गोवारी (वय ४५) असे असून पती जेठया हाक्या गोवारी यांच्यासोबत त्या मोडगाव खोरीपाडा येथील फॉरेस्ट प्लॉटवरील शेत झोपडीत राहत होत्या..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार १३ मे रोजी सकाळी जेठया गोवारी हे कामानिमित्त बाहेर गेले होते. पती घरी नसल्याची संधी साधून आरोपीने झोपडीत प्रवेश केला. त्यानंतर कोणत्यातरी कारणावरून सुनिता गोवारी यांचा गळा आवळून खून करण्यात आला. ही घटना सकाळी ८ ते रात्री ८.३० वाजण्याच्या दरम्यान घडल्याचे समोर आले आहे..घटनेची माहिती मिळताच कासा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. सुरुवातीला अज्ञात आरोपीविरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम १०३(१) अंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान पोलिसांनी दामा लाडक्या खरपडे (वय ५०, रा. खोरीपाडा, मोडगाव, ता. डहाणू) याला ताब्यात घेतले. चौकशीनंतर त्याला अटक करण्यात आली आहे..या घटनेची माहिती मिळताच अप्पर पोलीस अधीक्षक विनायक नराळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी समीर महेर तसेच कासा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी अमर पाटील यांनी घटनास्थळी भेट दिली.या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक नितीन डोंगरे करत आहेत.