Thane Crime: ...माझ्या सोबत येतेस का! मार्केटमध्ये महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य, जमावानं मद्यपीला शिकवला धडा!

डोंबिवली : तू मला आवडतेस... माझ्या सोबत येतेस का...असे बोलून एका दारूड्याने फुले आणि गजरे विकणाऱ्या महिलेशी लगट करण्याचा प्रयत्न केला. तथापी प्रसंगावधान राखून या महिलेने विजेच्या चपळाईने दोन हात करून दारूड्याच्या तावडीतून सुटका करवून घेतली. या दारूड्याला संतप्त जमावाने यथेच्छ बदडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. हा सारा प्रकार डोंबिवली पूर्वेकडील नेहरू रोडला असलेल्या भाजी मार्केटमध्ये घडला. याप्रकरणी रामनगर पोलीस ठाण्यात श्रीकेश शिवशय चौबे (वय 46) याच्या विरोधात महिलेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .डोंबिवली पश्चिमेला राहणाऱ्या 45 वर्षीय महिलेने दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेचे कलम 74, 75, 115 (2) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. तक्रारदार महिला पश्चिम डोंबिवलीत राहत असून स्वतःचा चरितार्थ आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याकरिता सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत स्टेशन परिसरात फुले आणि गजरे विक्री करते. या कामात तिला दोन्ही मुले देखील हातभार लावतात..गाडीतील 'या' अलर्ट लाईट्सचा अर्थ काय? हे दिसताच सावध व्हा नाहीतर....शुक्रवारी रात्री साडे अकराच्या सुमारास या महिलेवर भयंकर प्रसंग गुदरला. घरी जाण्यापूर्वी पूर्वेकडे आईस्क्रीम खरेदी करून नेहरू रोडला असलेल्या भाजी मार्केटमधून पायी जात असताना पाठीमागून एक अनोळखी इसम आला. या महिलेशी लगट करून मला तू आवडतेस, असे बोलून त्याने अश्लील चाळे केले. या प्रकाराने महिला भयभीत झाली. त्याच्या तोंडातून दारूचा वास येत होता..त्यानंतर तू कोण आहे रे ? असे विचारून महिलेने दारूड्याला झटकारले असता त्याने हात पकडून तू माझ्यासोबत येते का? असे विचारले असता या महिलेने त्याच्या कानाखाली मारण्यासाठी हात उचलला असता त्याने हात अडवला व तो त्याचा नाकावर लागला. महिलेने आरडाओरडा केल्याने तेथे थांबलेल्या लोकांनी त्या दारूड्याला यथेच्छ बदडून पोलिस ठाण्यात नेले. या प्रकरणी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ईश्वर कोकरे अधिक तपास करत आहेत.