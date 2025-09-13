Fraud
FraudSakal
मुंबई

Fraud Case: बँकेत नोकरीच्या प्रलोभनाने तरुणीला १३ लाखांचा गंडा!

Crime News: एका तरुणीला डोंबिवलीतील त्रिकुटाने १३ लाखांना गंडा घातल्याची घटना समोर आली आहे. बँकेत कायमस्वरूपी नोकरी लावतो असे, प्रलोभन दाखवत तिची फसवणूक केली आहे.
Published on

ठाणे : स्टेट बँकेत कायमस्वरूपी नोकरी लावतो असे, प्रलोभन दाखवत एका ३० वर्षीय तरुणीला डोंबिवलीतील त्रिकुटाने १३ लाखांना गंडा घातल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी तेजस कनोजीया, किरण वाघमारे आणि रजनी दिकनोजीया या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून यात दोन महिलांचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Thane
crime
Mumbai
fraud news
Dombivli
Fraud Crime
Marathi News Esakal
www.esakal.com