KDMC Election: कल्याण-डोंबिवलीसाठी तब्बल २२४ लाडक्या बहिणी रिंगणात; निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्षांकडून संधी..

कल्याण: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आगामी रणसंग्रामात महिला उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणावर शड्डू ठोकला आहे. एकूण १२२ जागांसाठी होत असलेल्या या निवडणुकीत तब्बल २२४ महिला उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. विशेष म्हणजे, मतदानापूर्वीच २० उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असून, त्यामध्ये १२ महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. .कल्याण-डोंबिवलीतील १२२ जागांपैकी ६१ जागा आरक्षित महापालिकेच्या रचनेत विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती सहा, अनुसूचित जमाती दोन, नागरिक मागास प्रवर्ग १६ आणि खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी ३७ जागांचा समावेश आहे. .एकूण १२२ पैकी १०२ प्रभागांत आता १५ जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष मतदान पार पडणार आहे. राजकीय पक्षांनी महिला आरक्षण आणि प्रभागातील समीकरणे लक्षात घेऊन महिलांना मोठ्या प्रमाणावर संधी दिली आहे..महापौर पद१कल्याण-डोंबिवलीला यापूर्वी वैजयंती घोलप, कल्याणी पाटील आणि विनीता राणे यांच्या रूपाने महिला महापौर मिळाल्या आहेत.२ आगामी निवडणुकीनंतर महापौर पदाचे आरक्षण महिलांसाठी जाहीर झाल्यास, पुन्हा एकदा पालिकेत महिला राज पाहायला मिळू शकते.३ माजी आयुक्त इंदुराणी जाखड यांच्या काळात पालिकेत प्रशासकीय स्तरावर ९ महिला अधिकारी कार्यरत होत्या, आता राजकीय स्तरावरही महिलांचे वर्चस्व वाढण्याची चिन्हे आहेत.