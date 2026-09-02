पहिली बायको असताना दुसरं लग्न केलं, नव्या बायकोला घरी आणलं अन् संतापलेल्या पत्नीने थेट त्रिशूळ उगारला; विरारमध्ये थरार!

मुंबई : विरार येथे धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका पुरुषाने पहिल्या पत्नीपासून वेगळे झाल्यानंतर दुसरे लग्न केले. त्यानंतर दुसऱ्या बायकोला घरी आणल्याचे पाहताच रागाच्या भरात पहिल्या बायकोने तिच्यावर थेट त्रिशुळाने हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विरार पश्चिमच्या बोलिंज पोलीस स्टेशन क्षेत्रात ही घटना घडली. पतीच्या दुसऱ्या पत्नीवर पहिल्या पत्नीने चाकू आणि त्रिशूळाने हल्ला केला. या हल्ल्यात २२ वर्षीय कोमल अनिल सरोज जखमी झाली असून तिला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर पोलिसांनी आरोपी महिला लक्ष्मी (पहिली पत्नी) हिला अटक केली आहे..Disha Salian Case: दिशा सालियन प्रकरण सीबीआयकडे, अधिकारी नियुक्त करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश.नेमकं प्रकरण काय?राजकुमार प्रसाद त्यांची पहिली पत्नी लक्ष्मीपासून काही कारणाने वेगळे झाले होते. त्यानंतर त्यांनी विरार (प.) मेफेयर गार्डन बिल्डिंग येथे राहत असणारी कोमल अनिल सरोज (वय २२) हिच्यासोबत दुसरे लग्न केले. पतीच्या दुसऱ्या लग्नामुळे राजकुमारची पहिली पत्नी लक्ष्मी नाराज होती. एकदा घरी कोणीही नसताना दुपारच्या सुमारास लक्ष्मी कोमलच्या घरी पोहोचली आणि तिच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली..त्यांनतर भांडणादरम्यान लक्ष्मीने तिच्याजवळ असलेल्या चाकूने कोमलच्या हातावर वार केला. तसेच कोमलला खोलीत बंद करून तिच्या डोक्यावर आणि पाठीवर चाकू आणि त्रिशूळाने हल्ला केला. इतकेच नव्हे तर कोमलवर पेट्रोल ओतून आग लावण्याचाही प्रयत्न केला. या घटनेत कोमल गंभीर जखमी झाली..Mumbai News: VIPसाठी सामान्य नागरिकाला ढकललं, पोलिसांनी सायकल दिली फेकून; Video Viral.नवऱ्याला व्हिडीओ कॉल करुन दाखवली दृश्येहल्ल्यादरम्यान लक्ष्मीने पती राजकुमारला व्हिडिओ कॉल करून संपूर्ण दृश्य दाखवले. दरम्यान, घटना समजल्यानंतर राजकुमार घरी पोहोचल्यानंतर जखमी कोमलला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल नेले. तसेच या घटनेची सर्व माहिती क्षेत्रीय पोलीस बोलिंजला दिली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि हल्ला करणाऱ्या महिलेला ताब्यात घेतले. सध्या पोलिसांनी आरोपी महिलेविरुद्ध बीएनएसच्या अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल करून तिला अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.