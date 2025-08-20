मुंबई: वेगवान गोलंदाज रेणुका सिंग ठाकूर ही तंदुरुस्त झाली असून तिचा भारतीय महिला क्रिकेट संघात समावेश करण्यात आला आहे. अनुभवी खेळाडू शेफाली वर्मा हिला मात्र वगळण्यात आले आहे. मायदेशात होत असलेल्या एकदिवसीय विश्वकरंडकासाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची मंगळवारी (ता. १९) निवड करण्यात आली. हरमनप्रीत कौर हिच्याकडे नेतृत्वपद अन् स्मृती मानधना हिच्याकडे उपकर्णधारपद कायम ठेवण्यात आले आहे..Solapur Digital Arrest Case : संतापजनक! 'सोलापुरातील निवृत्त प्राध्यापक डिजिटल ॲरेस्ट'; आठ लाखांचा गंडा, अश्लील फोटो व्हायरलची दाखवली भिती...बीसीसीआयच्या मुख्यालयात कर्णधार हरमनप्रीत कौर व निवड समिती सदस्य नीतू डेव्हिड यांच्या उपस्थितीत भारतीय महिला क्रिकेट संघाची निवड करण्यात आली. नीतू डेव्हिड याप्रसंगी म्हणाल्या, की शेफाली वर्माला संघातून वगळण्यात आले असले तरी ती आमच्या प्रणालीमध्ये आहे. तिच्यावर आमची नजर असणार आहे. भारतीय एकदिवसीय संघामधून खेळण्याची संधी तिला भविष्यामध्ये दिली जाणार आहे. दरम्यान, शेफाली वर्मा हिच्याऐवजी भारतीय संघामध्ये प्रतीका रावल हिला निवडण्यात आले आहे. प्रतीका रावल हिने मागील १४ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये उल्लेखनीय खेळ केला आहे. याचे फळ तिला मिळाले आहे..रेणुका सिंग ठाकूर हिला दुखापतीमुळे काही सामन्यांना मुकावे लागले होते; पण आता ती पूर्णपणे तंदुरुस्त झालेली आहे. याबाबत नीतू डेव्हिड म्हणाल्या, की रेणुका सिंग ही विश्वकरंडकातील आमची प्रमुख खेळाडू आहे. तिला काही दिवसांपूर्वी दुखापतीचा सामना करावा लागला होता; पण आता ती तंदुरुस्त आहे.इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यात क्रांती गौड हिने सहा विकेट घेऊन ठसा उमटवला होता. तिलाही भारतीय महिला संघामध्ये संधी देण्यात आली आहे. श्री चरणी, स्नेह राणा, राधा यादव व दीप्ती शर्मा या खेळाडूंच्या खांद्यावर भारतीय महिला संघाची फिरकी गोलंदाजीची मदार अवलंबून असणार आहे. भारत व श्रीलंका येथे येत्या ३० सप्टेंबरपासून महिलांच्या एकदिवसीय विश्वकरंडकाला सुरुवात होणार आहे. तसेच १४ सप्टेंबरपासून भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील एकदिवसीय मालिकेला सुरुवात होणार आहे..ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय महिला संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), प्रतीका रावल, हर्लीन देओल, दीप्ती शर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्ज, रेणुका सिंग ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), क्रांती गौड, सायली सातघरे, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (यष्टीरक्षक), स्नेह राणा..India Shooting Medals : 'ऑलिंपिक पदकविजेती मनू भाकरला ब्राँझ'; रश्मिकाला ज्युनियर विभागात सुवर्ण, ११ पदकांवर मोहर.सातली सातघरेला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध संधीऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठीही भारतीय महिला क्रिकेट संघाची निवड याप्रसंगी करण्यात आली. अमनज्योत कौर हिची विश्वकरंडकासाठी निवड करण्यात आली आहे; पण ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी तिला विश्रांती देण्यात आली आहे. तिच्याऐवजी सायली सातघरे हिला भारतीय महिला संघामध्ये संधी देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.