Women’s World Cup 2025: 'शेफाली वर्माला महिला संघातून वगळले'; विश्‍वकरंडकासाठी भारताचा संघ जाहीर, रेणुका सिंगचा समावेश

India’s Women’s Cricket Squad Revealed: बीसीसीआयच्या मुख्यालयात कर्णधार हरमनप्रीत कौर व निवड समिती सदस्य नीतू डेव्हिड यांच्या उपस्थितीत भारतीय महिला क्रिकेट संघाची निवड करण्यात आली
Women’s World Cup 2025
Women’s World Cup 2025: India Announces Squad, Shefali Verma Left Outesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: वेगवान गोलंदाज रेणुका सिंग ठाकूर ही तंदुरुस्त झाली असून तिचा भारतीय महिला क्रिकेट संघात समावेश करण्यात आला आहे. अनुभवी खेळाडू शेफाली वर्मा हिला मात्र वगळण्यात आले आहे. मायदेशात होत असलेल्या एकदिवसीय विश्‍वकरंडकासाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची मंगळवारी (ता. १९) निवड करण्यात आली. हरमनप्रीत कौर हिच्याकडे नेतृत्वपद अन् स्मृती मानधना हिच्याकडे उपकर्णधारपद कायम ठेवण्यात आले आहे.

