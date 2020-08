माथेरानमध्ये 'त्यांच्या'वर आली उपासमारीची वेळ, 'हे' पाहा लॉकडाऊनमुळे साईड इफेक्टस...

कर्जत : लॉकडाऊनचा फटका बहुतांश व्यवसायाला बसला आहे. याचप्रमाणे माथेरानमध्येही पर्यटन बंद असल्याने पर्यटकांना स्थळांवर फिरायला नेणाऱ्या घोडेस्वारांचाही चार महिन्यांपासून धंदा बंद असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे या घोडेस्वारांना पर्यटन सुरू होवोस्तर शासनाने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी कर्जत वंचित बहुजन आघाडीने प्रशासनाकडे केली आहे. कर्जत वंचित बहुजन आघाडीने याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे कर्जत तहसील कार्यालयामार्फत निवेदन देऊन केली आहे. थंड हवेचे ठिकाण तसेच पर्यटनस्थळ म्हणून माथेरान प्रसिद्ध आहे. लाॅकडाऊन जाहीर झाल्यामुळे देशभरातील अनेक पर्यटनस्थळे बंद झाली. माथेरानमध्येही कोरोना, लाॅकडाऊनमुळे पर्यटक येणे बंद झाले. त्यामुळे माथेरानमधील पर्यटनावर अवलंबून असलेले सर्व व्यवसाय बंद झाले आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका घोडेवाल्यांना बसला आहे. घोड्यांना लागणारे खाद्यसुद्धा उपलब्ध करायचे आहे. यामुळे घोडेवाल्यांची परिस्थिती बिकट होऊन बसली आहे. त्यांच्यावर उपासमारीची परिस्थिती तयार झाली आहे. निवेदनामार्फत शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे की, माथेरानमध्ये पर्यटक सुरू होईपर्यंत घोडेवाल्यांना आर्थिक मदत करावी. निवेदन देतेवेळी कर्जत तालुका अध्यक्ष धर्मेंद्र मोरे, जिल्हा पदधिकारी सुनिल गायकवाड, शहर सचिव लोकेश यादव उपस्थित होते. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: The work of horse riders in the lockdown has also stopped