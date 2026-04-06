भुयारी मार्गाने जोडले जाणार ठाणे-बोरीवली! देशातील सर्वात लांब शहरी बोगदा होणार; ११ किलोमीटरचा मार्ग कसा असेल?

मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रातील 'ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा' प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. या उपक्रमामुळे शहराच्या पूर्व आणि पश्चिम भागांदरम्यान अत्यंत महत्त्वाची जोडणी प्रस्थापित होईल. परिणामी, मुंबई आणि ठाणे यांच्यातील प्रवासाचे अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होईल. ११.८४ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग सध्याचा प्रवासाचा वेळ जो साधारणपणे ६० ते ९० मिनिटांच्या दरम्यान असतो अमूलाग्रपणे कमी करेल..ठाणे-बोरिवली हा दुहेरी मार्ग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या खालून जाणार आहे. या वनक्षेत्रावर पर्यावरणाच्या दृष्टीने किमान परिणाम होईल, अशा पद्धतीनेच बांधकाम केले जाईल, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. परिणामी, या प्रकल्पासाठी प्रगत 'टनेल बोरिंग मशीन्स' वापरल्या जातील. या मार्गावरील प्रवासाचा कालावधी केवळ १५ मिनिटांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा असून, हा प्रकल्प २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्याच्या स्थितीत, अस्तित्वात असलेल्या मार्गाचे अंतर २३ किलोमीटर इतके आहे..सध्या, ठाण्याहून बोरीवलीकडे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना 'घोडबंदर रोड'चा वापर करणे अनिवार्य असते. मात्र, या मार्गावर दररोज होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे, या प्रवासासाठी साधारणपणे एक ते दीड तासांचा कालावधी लागतो. परिणामी, हा महत्त्वाकांक्षी बोगदा प्रकल्प नागरिकांना मोठा दिलासा आणि अनेक फायदे मिळवून देईल. हा प्रकल्प 'गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड'चाच एक भाग आहे. या प्रकल्पाचे काम मार्च २०२३ मध्ये सुरू झाले असून, मे २०२८ पर्यंत ते पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या संपूर्ण मार्गाच्या ११.८४ किलोमीटर लांबीपैकी, १०.२५ किलोमीटरचा टप्पा हा दुहेरी बोगद्यांचा असेल..बोगद्याच्या उत्खननासाठी 'नायक' नावाच्या यंत्राचा वापर केला जाईल. हे यंत्र देशातील एकमेव 'सिंगल शील्ड हार्ड रॉक TBM' आहे. 'नायक'च्या साहाय्याने उत्खननाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. त्यानंतर, 'अर्जुन' नावाचे यंत्र उत्खननाचा पुढील टप्पा पार पाडेल. या प्रगत बोगदा खोदणाऱ्या यंत्रांच्या वापरामुळे उत्खननाची प्रक्रिया सुरक्षित आणि निर्धोकपणे पार पडेल, याची खात्री केली जाईल. या दुहेरी बोगद्यांमध्ये एकूण तीन मार्गिका असतील, ज्यामध्ये आपत्कालीन परिस्थितीसाठी राखीव असलेल्या एका विशेष मार्गिकेचाही समावेश असेल..शिवाय, बोगद्यांतून बाहेर पडणे सुलभ व्हावे या उद्देशाने, दर ३०० मीटरच्या अंतरावर जोडमार्ग बांधले जातील. याव्यतिरिक्त, सुरक्षेच्या दृष्टीने बोगद्यांच्या आत अग्निशमन उपकरणे, धूर शोधक यंत्रे आणि LED-आधारित माहिती फलक बसवले जातील. दरम्यान, या मार्गांच्या लगतच जोडणारे रस्तेही बांधले जातील. ठाण्यातील घोडबंदर रस्ता 'वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे'ला जोडला जाईल. या उपक्रमामुळे या क्षेत्रातील दळणवळण व्यवस्था लक्षणीयरीत्या सुधारण्यास मदत होईल.