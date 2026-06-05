Mumbai News: दहा वर्षांत दीड लाख झाडांवर कुऱ्हाड, विविध प्रकल्पांसाठी बळी; प्रशासनाचा कारभार

मुंबई : पर्यावरण दिनानिमित्त जगभर पर्यावरण संवर्धनाबाबत चर्चा केली जात असताना देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची 'फुप्फुसे' विकासाच्या नावाखाली निकामी केली जात आहेत. १० वर्षांत मुंबईत मेट्रो, कोस्टल रोड, गृहनिर्माण पुनर्विकाससारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी तब्बल दीड लाखांहून अधिक झाडे कापण्यात आली, तर मुंबईच्या किनारपट्टीचे रक्षण करणाऱ्या हजारो कांदळवनांचाही बळी देण्यात आला. काही झाडांचे पुनर्रोपण केल्याचा दावा पालिकेने केला आहे..मुंबई कोस्टल रोड (वर्सोवा ते भाईं दर टप्पा), मेट्रो-३ कारशेड, उड्डाणपूल आणि रस्ते रुंदीकरण यांसारख्या प्रकल्पांमुळे मुंबईचे हक्काचे हरित क्षेत्र वेगाने घटले आहे. नुकतेच मे महिन्यात पालिकेने कोस्टल रोडच्या पुढील कामांसाठी जवळपास दोन हजार झाडे कापण्यास मंजुरी दिली आहे, तर जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी गोरेगाव, मालाड व अंधेरी परिसरातील २५ हजारांहून अधिक झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्यात आली. तोडलेल्या एका झाडाच्या बदल्यात नवीन झाडे लावणे किंवा त्याचे पुनर्रोपण करणे बंधनकारक आहे; मात्र मुंबईत पुनर्रोपण केलेल्या झाडांचा जिवंत राहण्याचा दर २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे, असे पर्यावरण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..प्रवासाचं वेळापत्रक कोलमडणार! रेल्वेवर १३ तासांचा विशेष ब्लॉक; लोकल पूर्णत: बंद, लांब गाड्यांच्या वेळापत्रकातही बदल; वाचा सविस्तर .मुंबईची भरपाई चंद्रपुरातधक्कादायक बाब म्हणजे, मुंबईतील कोस्टल रोड किंवा अन्य प्रकल्पांसाठी कापल्या जाणाऱ्या झाडांची भरपाई म्हणून नवी झाडे चक्क रायगड, पनवेल किंवा चंद्रपूरसारख्या भागात लावली जात आहेत. मुंबईतील झाडे नष्ट करून विदर्भात झाडे लावण्याच्या या अजब कारभारामुळे मुंबईचे पर्यावरण कायमचे धोक्यात आले आहे..केवळ दिखाऊ वृक्षारोपण नको!१० वर्षांत झालेल्या वृक्षतोडीचा फटका मुंबईकरांना बसत आहे. सिमेंटच्या जंगलामुळे मुंबईत 'अर्बन हीट आयलंड'चा प्रभाव वाढला आहे. पर्यावरण दिनानिमित्त केवळ दिखाऊ वृक्षारोपण न करता मूळ पर्यावरण वाचवण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे..Navi Mumbai: वारंवार अत्याचार, नग्न फोटो व्हायरल करत...; शिंदे गटाच्या नेत्याकडून विवाहितेचा छळ, गुन्हा दाखल .वृक्ष प्राधिकरणाने दररोज सरासरी ४० झाडे कापण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे दहा वर्षांत दीड लाखांवर झाडे तोडण्यात आली. हेच आज मुंबईतील वाढणाऱ्या उष्णतेचे मुख्य कारण आहे.- संजीव वाल्सन, कार्यकर्ता, सेव्ह आरे मूव्हमेंट.कांदळवने ही मुंबईचे नैसर्गिक सुरक्षा कवच आहेत, तर मोठी झाडे शहरातील हवेची गुणवत्ता टिकवून ठेवतात. विकास आणि पर्यावरणात समतोल न साधल्यास नैसर्गिक आपत्ती वाढतील.- डी. स्टॅलिन, संस्थापक, वनशक्ती संस्था.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.