मुंबई

Mumbai News: दहा वर्षांत दीड लाख झाडांवर कुऱ्हाड, विविध प्रकल्पांसाठी बळी; प्रशासनाचा कारभार

World Enviroment Day : विविध प्रकल्पांसाठी दहा वर्षांत दीड लाख झाडांवर कुऱ्हाड मारली जात असल्याचे समोर आले आहे. तसेच हजारो कांदळवनेही नष्ट करण्यात आली आहेत.
Trees Cutting For Development Project

Trees Cutting For Development Project

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : पर्यावरण दिनानिमित्त जगभर पर्यावरण संवर्धनाबाबत चर्चा केली जात असताना देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची 'फुप्फुसे' विकासाच्या नावाखाली निकामी केली जात आहेत. १० वर्षांत मुंबईत मेट्रो, कोस्टल रोड, गृहनिर्माण पुनर्विकाससारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी तब्बल दीड लाखांहून अधिक झाडे कापण्यात आली, तर मुंबईच्या किनारपट्टीचे रक्षण करणाऱ्या हजारो कांदळवनांचाही बळी देण्यात आला. काही झाडांचे पुनर्रोपण केल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.

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