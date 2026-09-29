Rising Heart Attack Deaths: जागतिक हृदय दिनाआधी धोक्याची घंटा: भारतात दररोज १७५ जणांचा हार्ट अटॅकने मृत्यू

विरार : राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या अहवालानुसार, भारतात दररोज १७५ लोकांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू होतो. २०१९ पासून अचानक मृत्यूंमध्ये मोठी वाढ झाली असून, २०२२ आणि २०२३ मध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने सर्वाधिक मृत्यू झाले आहेत.२०२२ मध्ये भारतात एकूण ५६,६५३ अचानक मृत्यूंपैकी ३२, ४१० मृत्यू हे हृदयविकाराच्या झटक्याने झाले आहेत. तर २०२३ मध्ये ही संख्या ६३,६०९ एवढी झाली. यामध्ये ३५ हजार ६३७ मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाले. या प्रकरणांमध्ये हृदयविकाराचा झटका आणि मेंदूतील रक्तस्राव यांचा समावेश होता..या अहवालात दोन श्रेणी केल्या आहेत. हृदयविकाराचा झटका आणि इतर. हृदयविकाराचा झटका या श्रेणीत अचानक मृत्यूंपैकी सुमारे ६० टक्के मृत्यू होतात.४५-६० वयोगटातील वयोगटात अचानक मृत्यू तसेच हृदयविकाराच्या झटक्यांची सर्वाधिक नोंद झाली, त्यानंतर ३०-४५ वयोगटातील लोकांचा क्रमांक लागतो. विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की २०१९ पासून अचानक मृत्यू आणि हृदयविकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे, परंतु २०२२ आणि २०२३ मध्ये त्यात लक्षणीय वाढ झाली.“हृदयरोगाकडे आता केवळ वयाच्या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. .विशेषतः ज्यांच्यामध्ये एकापेक्षा अधिक जोखमीचे घटक आहेत, अशा व्यक्तींमध्ये हृदय व रक्तवाहिन्यांशी संबंधित धोका लवकर ओळखणे अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे,” असे मत मीरा रोड येथील वोक्हार्ट हॉस्पिटल्सचे इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट (हृदयविकारतज्ज्ञ ) डॉ. आशीष मिश्रा यांनी सांगितले.तंबाखूचे सेवन, व्यायामाचा अभाव, असंतुलित आहार, लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, वाढलेले किंवा असामान्य कोलेस्ट्रॉल, दीर्घकालीन ताणतणाव आणि अपुरी झोप यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. विशेष म्हणजे उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि डिस्लिपिडेमिया हे अनेकदा कोणतीही स्पष्ट लक्षणे न देता रक्तवाहिन्या व हृदयावर परिणाम करत राहत असतात असे माहिती डॉ. आशीष मिश्रा यांनी दिली. एपेक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्सचे कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. आनंद राम याबाबत माहिती देताना म्हणाले , “छातीत दुखणे किंवा दडपण, श्वास लागणे, अचानक घाम येणे, असामान्य थकवा किंवा हृदयाची धडधड वाढणे याकडे दुर्लक्ष करू नये. हृदयविकाराच्या झटक्याच्या वेळी प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे असते. .तरुण दिसणारे हृदयही जोखमीपासून मुक्त असेलच असे नाही; अनेक हृदयविकाराचे घटक नकळत एकत्रितपणे कार्यरत असू शकतात.वैयक्तिक व कौटुंबिक इतिहास, मेटाबॉलिक प्रोफाइल आणि जीवनशैलीच्या आधारे योग्य वेळी जोखीम ओळखणे व आवश्यक तपासणी करणे हेच महत्त्वाचे.हृदयविकार तज्ज्ञांच्या मते, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पुरेशी झोप, तंबाखूपासून दूर राहणे आणि रक्तदाब, रक्तातील साखर व कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवणे हृदयाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.