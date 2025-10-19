Worli Fire: वरळीत भीषण आग! अनेक झोपड्या जळाल्या, आगीमागचं नेमकं कारण आलं समोर

वरळीतील महाकाळी नगर, नारायण हार्डीकर रोड, वरळी डेपोसमोर रविवारी रात्री आग लागल्याची घटना घडली. रात्री सुमारे ८.४५ वाजता ही आग लागल्याची माहिती मिळताच महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. या घटनेत अनेक झोपडपट्ट्या जळाल्या आहेत. यामुळे खळबळ उडाली आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, एक मजली संरचनेच्या चाळीतील मीटर रूममध्ये शॉर्टसर्किट झाल्याने आग लागली. ही आग जवळपास ७ ते ८ झोपड्यांपुरतीच मर्यादित राहिली. सुदैवाने, कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही तसेच कोणीही आत अडकलेले नाही, अशी माहिती नियंत्रण कक्षाकडून देण्यात आली. आग लागल्याची माहिती मिळताच महापालिकेचे अग्निशमन दल, पोलिस, बेस्ट वीज विभाग, १०८ रुग्णवाहिका आणि महापालिकेचा विभागीय कर्मचारी वर्ग घटनास्थळी दाखल झाला. .'आता वेळ आलीये कार्यसम्राटांना घरी बसवण्याची...'; नाव न घेता शिंदेसेनेला घणाघाती टोला, ठाण्यात भाजपच्या बॅनरची चर्चा.अग्निशमन दलाने आगीवर नियंत्रण मिळवून परिस्थिती स्थिर केली. महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षानुसार, ही आग एल-१ स्तराची असल्याचे रात्री ९.०६ वाजता घोषित करण्यात आले. यात कोणीही जखमी झालेले नाही, अशी अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे मोठे नुकसान टळले असून, घटनेचे कारण शॉर्टसर्किट असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..या आगीत झोपड्या जळाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली. या ठिकाणी एका सिलेंडरचा स्फोट देखील झाला आहे. अग्निशमन दलाच्या तीन गाड्या घटनास्थळावर दाखल झाल्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू होते. नागरिकांकडून या ठिकाणी मेट्रोच्या कामामुळे वारंवार आगी लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.