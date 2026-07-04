Navi Mumbai: बटाटावड्यात आढळली अळी, नवी मुंबई महापालिकेच्या भोजनालयातील प्रकार

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयातील भोजनालयात (कॅन्टीन) धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. दुपारच्या जेवणासाठी आलेल्या एका महिलेच्या बटाटेवड्यात चक्क पांढऱ्या रंगाची जिवंत अळी आढळल्याने एकच खळबळ उडाली. या घटनेमुळे पालिकेच्या भोजनालयातील स्वच्छतेवर आणि अन्नाच्या दर्जावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परंतु ही अळी वड्यातील नसून भाजीपाल्यावर असणारी आहे. वड्याच्या शेजारी ठेवलेल्या भाजीपाल्यावरून आल्याचे स्पष्टीकरण कॅन्टीन चालकाने दिले आहे..एका महिलेने दुपारच्या वेळी पालिकेच्या भोजनालयात जेवणासाठी व्हेज थाळीची ऑर्डर दिली होती. या थाळीसोबत तिने एक बटाटा वडाही घेतला होता. जेवायला सुरुवात केल्यानंतर महिलेचे लक्ष बटाटेवड्याकडे गेले. तेव्हा त्यावर तिला काहीतरी हालचाल करताना दिसले. तिने निरखून पाहिले असता ती एक पांढऱ्या रंगाची जिवंत अळी (किडा) असल्याचे स्पष्ट झाले, अन्नात असा जिवंत किडा पाहून महिलेला मोठा धक्का बसला..Mumbai Rain: पावसाने उघड केलं विकासाचं वास्तव! मुंबईत झाडं कोसळली, रस्ते वाहून गेले, मिसिंग लिंकवर खड्ड्यांचं साम्राज्य.तिने तात्काळ ही बाब तिथे उपस्थित असलेल्या इतर नागरिकांच्या आणि भोजनालय चालकांच्या निदर्शनास आणून दिली. नवी मुंबई महापालिकेत दररोज शेकडो नागरिक विविध कामानिमित्त येतात. तसेच पालिकेचे अनेक अधिकारी आणि कर्मचारीही याच भोजनालयात दुपारचे जेवण करतात. मात्र ज्या ठिकाणी नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे, तिथेच अशी हलगर्जी समोर आल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..कठोर कारवाई करावीया गंभीर प्रकाराची पालिका आयुक्त आणि आरोग्य विभागाने तात्काळ दखल घ्यावी आणि संबंधित कंत्राटदार किंवा कॅन्टीन चालकावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..Mhada Lottery: म्हाडाच्या घरांची बंपर लॉटरी! मुंबईत घराचं स्वप्न पूर्ण होणार, ८ हजार घरांची सोडत; कधी होणार?.दूषित आहारपालिकेच्या भोजनालयात असा निकृष्ट दर्जाचा आणि दूषित आहार दिला जात असेल, तर सर्वसामान्यांनी विश्वास कोणावर ठेवायचा, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे..स्वच्छतेवर प्रश्नचिन्हया घटनेमुळे कॅन्टीनमधील स्वच्छता आणि अन्नाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या कॅन्टीनमध्ये दररोज शेकडो नागरिक जेवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.