तुमच्या आयुष्याचे शिल्पकार तुम्हीच!

नवी मुंबई : ‘सातत्याने प्रयत्न केले तर नक्कीच यश मिळेल, त्यामुळे जीवनात तुम्ही खूप काही करू शकता. तुम्हीच तुमच्या आयुष्याचे शिल्पकार आहात’ असा मोलाचा सल्ला प्रमुख मार्गदर्शक संजीवन म्हात्रे यांनी दिला. नेरूळ येथील एस.आय.ई.एस कॉलेज ऑफ आर्ट सायन्स ॲण्ड कॉमर्समध्ये शनिवारी (ता.२१) ‘यिन संवाद’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात म्हात्रे यांनी विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. म्हात्रे यांनी आपल्या विनोदीशैलीत विद्यार्थ्यांना व्यक्तिमत्त्व विकास आणि आजच्या युगातील तरुणांपुढे येणारी आव्हाने या विषयांवर मार्गदर्शन केले. तसेच ‘वेळेचे नियोजन’ या विषयावरही विद्यार्थ्यांना मौलिक सल्ला दिला. ‘बिझनेस मॅनेजमेंट स्टडीज’ या विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वेळेचे महत्त्व, त्याचप्रमाणे वेळेचे नियोजन कसे करावे, आदी अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी विद्यार्थ्यांना सल्ले दिले. या कार्यक्रमाला महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लावली. हा कार्यक्रम ‘बिझनेस मॅनेजमेंट स्टडी’ या विभागातर्फे विद्यर्थ्यांना उत्तम मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी आयोजित करण्यात आला होता. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मिलिंद वैद्य, उपप्राचार्य डॉ. कोयल रायचौधरी, बिझनेस मॅनेजमेंट स्टडी विभागाचे समन्वयक अनामिका बेनीवाल, प्रा. डॉ. नीरा कुमार, प्रा. अनन्या गोण, प्रा. चैतन्य सोंगीरकर, प्रा. स्नेहा वरियर आदी कर्मचारी वृंद या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. सकाळ ‘यिन संवाद’ हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत माहितीपूर्ण आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना या कार्यक्रमामुळे खूप काही गोष्टी शिकायला मिळतात. सकाळ यिन नेटवर्कच्या साह्याने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना एक युथ प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होत आहे.

- डॉ. मिलिंद वैद्य, प्राचार्य, एस.आय.ई.एस कॉलेज ऑफ आर्ट सायन्स ॲण्ड कॉमर्स, नेरूळ.

