ठाणे : प्रेमसंबंधातून झालेल्या वादाचे रूपांतर दोन वर्षांच्या चिमुरड्याला मारहाण करण्यापर्यंत पोहोचल्याचा प्रकार मुंब्रा येथे नुकताच उघडकीस आला. प्रियकराने प्रेयसीला मारहाण केल्यानंतर तिच्या दोन वर्षांच्या मुलाला गालावर, हातापायावर चावून दुखापत केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. या घटनेनंतर महिलेने प्रियकराविरोधात मुंब्रा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..अशद मोहम्मद अख्तर शेख (वय २५, रा. मुंब्रा) असे आरोपी प्रियकराचे नाव आहे. तक्रारदार महिला तिच्या दोन वर्षांच्या मुलासह डोंबिवली परिसरात वास्तव्यास आहे. दोन वर्षांपूर्वी तिची अशदशी ओळख झाली. त्यानंतर दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले; मात्र अशद इतर महिलांशीदेखील बोलत असल्याचा संशय आल्याने त्यांच्यात वारंवार वाद होत असे. या वादातून अशद मारहाण करीत असल्याचेही महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे..Mumbai: मुंबईत २४ तास पाणीपुरवठा बंद; धारावी, वांद्रेसह पाच विभागांना फटका, महापालिकेचा निर्णय.दरम्यान, १६ नोव्हेंबर रोजी अशदचा मोबाईल घेऊन तक्रारदार महिला घरी गेली. दुसऱ्या दिवशी रात्री दोन वर्षांच्या मुलासह अशदला भेटायला मुंब्रा येथे गेली. त्यावेळी दोघांमध्ये वाद झाला. अशदने महिलेला आणि तिच्या मुलाला मारहाण करत मुलाच्या गालावर, हाता-पायावर चावा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. अखेर तिने पोलिसांत धाव घेत अशदविरोधात तक्रार दाखल केली. मुंब्रा पोलिसांनी अशदविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे..Nagpur Mumbai Train: दुरांतो एक्स्प्रेसवर पुन्हा दगडफेक; एसी कोचची काच फुटली; प्रवासी थोडक्यात बचावले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.