Mumbai News: मुंबईतील तरुण समुद्रात अडकला... एका घड्याळामुळे कसा वाचला जीव? थरारक प्रसंग वाचा...

मुंबईतील एका तरुणासोबत आश्चर्यकारक घटना घडली आहे. तो समुद्रात स्कूबा डायव्हिंग करत होता, तेव्हा अचानक समुद्रात अडकला. त्याचा जीव एका घड्याळामुळे वाचला..मुंबईतील २६ वर्षीय क्षितिज जोडपे हे २०२० पासून स्कूबा डायव्हिंग करतो. एका दिवसाने त्याने सांगितले की, खोल पाण्यात अडकल्यावर त्याचे जीवन धोक्यात आले होते. या प्रसंगी Apple Watch Ultra त्याच्यासाठी जीवनरक्षक ठरली..घड्याळ कसा जीव वाचवू शकते?तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, "घड्याळ कसा जीव वाचवू शकते?" तर घटना अशी आहे, क्षितिज स्कूबा डायव्हिंग करत असताना पाण्यात दृश्यमानता फार कमी होती. त्याला फक्त ५ ते १० मीटर अंतरावर दिसत होते, आणि तो सुमारे ३६ मीटर खोल पाण्यात होता. अचानक त्याचा वेट बेल्ट तुटला आणि तो पाण्यात फेकला गेला..मोठा धोका जाणवलायावेळी त्याला मोठा धोका जाणवला, पण स्वतः काही करता आले नाही. मात्र, Apple Watch Ultra ने आपत्कालीन सायरन वाजवायला सुरुवात केली..स्कूबा डायव्हिंग प्रशिक्षकसायरन ऐकल्यानंतर एका स्कूबा डायव्हिंग प्रशिक्षकाने त्याला त्वरित मदत केली. यानंतर क्षितिजला लक्षात आले की, Apple Watch Ultra चे हे वैशिष्ट्य किती उपयुक्त आहे. त्याने Apple कंपनीचे आभार मानले..क्षितिजने स्पष्ट केले की, अपघातात त्याचा जीव गेला असता, परंतु Apple Watch मुळे त्याचे जीव वाचला. त्याला या वैशिष्ट्याची पूर्वी माहिती नव्हती. त्यानंतर त्याने Apple चे CEO टिम कुक यांना पत्र लिहून आभार मानले, त्याने ही घटना इंडिया टुडेला सांगितली..