Mumbai Crime: कांदिवली मेट्रो स्थानकात अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग, लिफ्टमध्ये धक्कादायक प्रकार, एकटीला गाठून केलं विचित्र कृत्य

मुंबई : मुंबईतील कांदिवली येथे मेट्रो स्थानकात अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग झाल्याचा संतापजनक प्रकार घडला आहे. मुलीला एकटीला गाठून लिफ्टमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला असून या घटनेमुळे मेट्रो स्थानकांवरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..शुक्रवार (ता. २९) रोजी सकाळी १२ वाजेच्या सुमारास कांदिवली पश्चिमेतील डहाणूकरवाडी मेट्रो स्थानकात ही घटना घडली. पीडित १७ वर्षीय विद्यार्थिनी नेल आर्टच्या क्लाससाठी जात होती. मेट्रो स्थानकात आल्यांनतर पीडितने प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वर जाण्यासाठी लिफ्टचा वापर केला. यावेळी लिफ्टमध्ये केवळ विद्यार्थिनी आणि एक इसम उपस्थित होता..Mumbai News: 1,000 झाडांवर कुऱ्हाड, वर्सोवा दहिसर कोस्टल रोडसाठी वृक्षतोडीला मंजुरी.यावेळी अज्ञात व्यक्तीने लिफ्टमध्ये कोणी नसल्याचा फायदा घेत तिच्यासोबत गैरवर्तन केले. दरम्यान, या घटनेनंतर विद्यार्थिनी घाबरली असून तिने घडलेला सर्व प्रकार कुटुंबियांना सांगितला. त्यानंतर कुटुंबियांसह पीडितने कांदिवली पोलीस ठाण्यात आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली..Mumbai: दुधासाठी चिमुकला रडला, दारुड्या बापाचा संताप पेटला, रागात मुलाला अमानुष मारहाण, दरवाजावर धाडकन आपटलं अन्...; मुंबईत खळबळ.विद्यार्थिनीच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. तसेच या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी मेट्रो स्थानक परिसर आणि लिफ्टजवळील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू आहे. मात्र या घटनेमुळे मेट्रो स्थानकांमधील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.