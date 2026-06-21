मुंबई

Ulhasnagar: फूड सेफ्टीचा बोजवारा! चायनीज सेंटरचा घाणेरडा प्रकार; मंच्युरियनमध्ये पालीचं पिल्लू, तरुणीची प्रकृती बिघडली

Lizard Found In Manchurian : तरुणीला मंचुरियनमध्ये पालीचे पिल्लू आढळल्याची घटना घडली. ते मंचुरियन खाऊन तरुणीची तब्येत बिघडली असून तिच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Lizard Found In Manchurian

Lizard Found In Manchurian

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उल्हासनगर : मंचुरियनमध्ये चक्क पालीचे मेलेले पिल्लू आढळल्याची घटना घडली. हे मंचुरियन खाऊन एका तरुणीची तब्येत बिघडली असून, तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Food Adulteration Department
Food Quality
Ulhasnagar