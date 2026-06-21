Ulhasnagar: फूड सेफ्टीचा बोजवारा! चायनीज सेंटरचा घाणेरडा प्रकार; मंच्युरियनमध्ये पालीचं पिल्लू, तरुणीची प्रकृती बिघडली

उल्हासनगर : मंचुरियनमध्ये चक्क पालीचे मेलेले पिल्लू आढळल्याची घटना घडली. हे मंचुरियन खाऊन एका तरुणीची तब्येत बिघडली असून, तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..उल्हासनगरच्या सुभाष टेकडी परिसरात मोना पठारे ही तरुणी वास्तव्याला आहे. शुक्रवारी सायंकाळी तिने सुभाष टेकडी मच्छी मार्केट परिसरातील मोरे चायनीज भेळवाल्याकडून मंचुरियन घरी आणले. हे मंचुरियन खात असतानाच त्यात पालीचे मेलेले पिल्लू असल्याचे तिला आढळले. त्यामुळे तिने पुन्हा एकदा मंचुरियनवाल्याला जाऊन सांगितले असता, त्याने चटणी टेस्टिंगसाठी पाठवतो, पण तू ही गोष्ट कोणाला सांगू नको' असे सांगितले..Mumbai News : देशातील पहिल्या पर्यटन पाणबुडीच्या बांधणीला सुरुवात; २०२७ मध्ये प्रकल्प पूर्ण होणार.यानंतर रात्री या तरुणीची तब्येत बिघडल्याने तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या या तरुणीवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून, अशा प्रकारे निष्काळजी करून ग्राहकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या चायनीज भेळ आणि मंचुरियन विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे..भिवंडीतील फेमस शोरमावर कारवाईशहरातील चिकन शोरमा, पिझ्झा खाल्ल्याने अन्नातून विषबाधा झालेल्या रुग्णांची संख्या शनिवारी १०७ वर पोहोचली. महापौर नारायण चौधरी आणि आमदार महेश चौघुले यांनी स्व. इंदिरा गांधी स्मृती उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांची विचारपूस केली. त्यानंतर विषबाधाप्रकरणी फेमस शोरमा या हॉटेलवर पालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाने बुलडोझर चालवून उद्ध्वस्त केले. फेमस शोरमा हॉटेलचालकाकडे कोणताही परवाना नसल्याने त्यावर पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने कारवाई केली..Mumbai Electricity: मुंबईत रिंग नेटवर्क उभारणार, १५ हजार कोटींचा खर्च; वीजपुरवठ्यासाठी टाटा पॉवरचा मोठा निर्णय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.