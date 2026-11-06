Thane News: चोरीच्या संशयावरून विवस्त्र केलं, भररस्त्यात तरुणाला मारहाण; व्हायरल व्हिडीओनंतर ठाण्यात खळबळ

ठाणे : ठाण्यातील मुंब्रा येथे खळबळजनक कृत्य घडले आहे. एका तरुणाला चोरीच्या संशयावरून भररस्त्यात विवस्त्र करून मारहाण केल्याची घटना घडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाण्यातील मुंब्र्यात एम.एम.व्हॅली परिसरात ही घडली आहे. दुकानातून चोरी केल्याचा ठपका ठेवत जमावाने अरेरावी करत एका तरुणाला विवस्त्र करत बेदम मारहाण केली. तसेच या प्रकारचा व्हिडिओ काढून समाजमाध्यमांवर प्रसारित कऱण्यात आला. तथापि, या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र याप्रकरणी कुठलीही तक्रार करण्यात आली नसल्याची माहिती आहे..Navi Mumbai Crime : नवी मुंबई हादरली ! दिवाळीच्या उत्साहाला गालबोट, दोन तरुणींवर गोळीबार; प्रेमप्रकरणातून हल्ल्याचा संशय, एकाला अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.