मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून बनावट रेल्वे पास तयार करण्याचा प्रकार पश्चिम रेल्वेच्या एसी लोकलमध्ये उघडकीस आला आहे. मुदत संपलेल्या प्रथम श्रेणीच्या पासमध्ये चॅटजीपीटीच्या मदतीने फेरफार करून त्याचा वापर एसी लोकलच्या प्रवासासाठी करणाऱ्या अमन यादव याला वसई रेल्वे पोलिसांनी अटक केली आहे..पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागातील तिकीट तपासनीस प्रशांत साहू आणि अरविंद सिंग हे एसी लोकलमध्ये तपासणी करत असताना २ नोव्हेंबरला हा प्रकार उघड झाला. विरारहून चर्चगेटला जाणाऱ्या लोकलमध्ये रात्री वसई रोड स्थानकापूर्वी पाचव्या डब्यात अमन यादव प्रवास करताना आढळला. अमनने दाखविलेल्या पासवर ३ ऑक्टोबर ते २ मार्च २०२६ अशी वैधता नमूद होती, मात्र पासमधील तपशील संशयास्पद वाटल्याने तिकीट तपासनीसांनी त्याला वसई रोड स्थानकात उतरवून तपासणी केली..बनावट डॉक्टर बनवणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश, पाच आरोपींना अटक; मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशपर्यंत जाळे.टीसीने उघडकीस आणला डाववसई रोड आणि नायगाव दरम्यान ट्रेन धावत असताना तिकीट तपासकांनी (टीसींनी) अमन यादवला तिकीट दाखवण्यास सांगितले. यावेळी तरुणाने मोबाईल फोनवरील एक डिजिटल दस्तऐवज दाखवला. मात्र यावेळी 'रेलवन' ॲप, मोबाईल नेटवर्क प्रॉब्लेम असताना सहसा सुरळीतपणे चालत नाही, असा संशय आला. तसेच ॲपवर यादवचा दस्तऐवज प्रत्यक्ष तिकिटाऐवजी स्क्रीनशॉटच्या स्वरूपात दिसत होता. .रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरण, शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचा कोठडीत वाढ; ११ संशयितांच्या जामीनावर २५ नोव्हेंबरला निर्णय.त्यानंतर टीसीच्या ही गोष्ट लक्षात येताच तिकिटाची सत्यता पडताळण्याचा निर्णय घेतला. एका टीसीने दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, यादवने त्यांना विरार आणि बोरिवली दरम्यानच्या प्रवासासाठी ३ ऑक्टोबर २०२६ ते २ मार्च २०२७ पर्यंत वैध असलेला, पाससारखा दिसणारा एक डिजिटल दस्तऐवज दाखवला. तेच तिकीट तो रेलवन ॲपवर दाखवू न शकल्याने, त्याला वसई स्टेशनवर उतरण्यास सांगण्यात आले आणि पुढील पडताळणीसाठी तिकीट तपासणी कार्यालयात नेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.