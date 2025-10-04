मुंबई

Thane Crime: जल्लोष क्षणातच हिंसक वळणावर गेला अन्...; देवी विसर्जनादरम्यान मद्यधुंद टोळक्याचा हल्ला आणि दगडफेक, उल्हासनगरात खळबळ

Crime News: उल्हासनगरात देवी विसर्जनाच्या सोहळ्यात अचानक दगडफेक आणि धारदार शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला. या घटनेत दोन तरुण गंभीर जखमी झाले.
Crime
Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उल्हासनगर : उल्हासनगरात देवी विसर्जनाच्या सोहळ्यातील उत्सवी जल्लोष क्षणातच हिंसक वळणावर गेला. कॅम्प क्र. २ मधील रमाबाई टेकडी परिसरात जय अंबिका तरुण मित्र मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान अचानक दगडफेक आणि धारदार शस्त्रांनी केलेल्या हल्ल्याने वातावरण दहशतीने भरून गेले. मद्यधुंद टोळक्याच्या हल्ल्यात दोन तरुण गंभीर जखमी झाले असून पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
crime
Mumbai
Crime Branch
Ulhasnagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com