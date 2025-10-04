Thane Crime: जल्लोष क्षणातच हिंसक वळणावर गेला अन्...; देवी विसर्जनादरम्यान मद्यधुंद टोळक्याचा हल्ला आणि दगडफेक, उल्हासनगरात खळबळ

उल्हासनगर : उल्हासनगरात देवी विसर्जनाच्या सोहळ्यातील उत्सवी जल्लोष क्षणातच हिंसक वळणावर गेला. कॅम्प क्र. २ मधील रमाबाई टेकडी परिसरात जय अंबिका तरुण मित्र मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान अचानक दगडफेक आणि धारदार शस्त्रांनी केलेल्या हल्ल्याने वातावरण दहशतीने भरून गेले. मद्यधुंद टोळक्याच्या हल्ल्यात दोन तरुण गंभीर जखमी झाले असून पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे..उल्हासनगर कॅम्प क्र. २ मधील रमाबाई टेकडी परिसरात जय अंबिका तरुण मित्र मंडळाच्या वतीने आयोजित देवी विसर्जन सोहळ्यात गुरुवारी उशिरा रात्री मोठा गोंधळ उडाला. रात्री अकराच्या सुमारास अचानक एका मद्यधुंद टोळक्याने मिरवणुकीवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. यानंतर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात टोळक्याने हातातील धारदार शस्त्रांनी उपस्थितांवर थेट हल्ला चढवला..Mumbai News: गोरेगाव - मुलुंड जोड मार्ग, किनारी रस्ता प्रकल्पाला गती द्यावी; पालिका आयुक्तांचे निर्देश.सागर सुरडकर उर्फ पिकाचू, मारी, गोजा रिक्षाचालक, गफलती उर्फ सोनू, नोडी उर्फ साहिल, श्रवण, सिद्धार्थ अशा दहा जणांचा या हल्ल्यात सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. अचानक झालेल्या या हिंसाचारात गणेश पवार यांच्या पायावर तर वैभव लोंढे यांच्या डोक्यावर धारदार शस्त्रांनी गंभीर वार करण्यात आले. जखमींना तत्काळ उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच उल्हासनगर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात केला. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून पोलिसांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू केला आहे. ही घटना देवी विसर्जनासारख्या धार्मिक उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप आणि भीतीची लाट पसरली आहे. पोलीस प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत आरोपींना पकडण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून पुढील तपास जोरात सुरू आहे..Shakti Cyclone: चक्रीवादळ ‘शक्ती’चा तडाखा बसणार! नेमकं काय आहे हे आणि किती घातक असेल? याचं नाव कुणी ठेवलं? वाचा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.