Dombivli Crime: मित्रांसोबत गरबा खेळत होता, तेवढ्यात ४जण आले अन्...; रक्तरंजित खेळानं डोंबिवली हादरलं

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेला ठाकुरवाडी भागातील बेडेकर गल्लीमध्ये दांडिया खेळत असलेल्या एका तरूणावर चार जणांनी अचानक चॉपर, लोखंडी सळईन हल्ला करून गंभीर जखमी केल्याची घटना घडली आहे. रविवारी रात्री साडे दहा वाजण्याच्या दरम्यान ही घटना घडली असून यात कुणाल विजय कुशाळकर (वय 19) हा तरुण जखमी झाला आहे. याप्रकरणी विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात चार जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .डोंबिवली पश्चिमेला कोपर रस्त्यावरील शिवशक्ती चाळ भागात राहतो. त्याचे वडील रिक्षा चालक आहेत. कुणालच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी दिपेश टेकाळे, भैय्या काऊतर, अभय खाडे आणि अन्य एक अशा चार जणांच्या विरूद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलमाने गुन्हा दाखल केला आहे. कुणाल हा घरपोच वस्तू विक्री व्यवसायात एका खासगी कंपनीत वितरण कर्मचारी म्हणून काम करतो..कुणाल याने दिलेल्या तक्रारीनुसार, मी व माझे मित्र सनी राठोड, रोहित मोखळे, चंदन सरदार रविवारी रात्री साडे दहा वाजण्याच्या दरम्यान डोंबिवली पश्चिमेतील ठाकुरवाडी मधील बेडेकर गल्लीतील गरबा कार्यक्रमात दांडिया खेळत होतो. मी दांडियात खेळत असताना बाजुच्या भागात मोठ्याने ओरडण्याचा आवाज येत होता. त्या भागातील लोक भांडण करत बेडेकर गल्लीतील गरब्याच्या ठिकाणी एकमेकांशी भांडत आले. त्यांच्यात जोरदार रेटारेटी सुरू होती. यावेळी माझे मित्र सनी राठोड, चंदन सरदार आणि रोहित गरब्याच्या बाजूला रस्त्यावर उभे होते..तिकडून भांडण करत आलेल्या तरूणांनी अचानक सनी, चंदन आणि रोहित यांना मारहाण सुरू केली. मित्रांना सोडवण्यासाठी मी मध्ये पडलो. त्यावेळी दीपेश, भैय्या आणि अभय यांनी आपण पाठमोरे उभे असताना आपल्यावर पाठी मागून चॉपरने हल्ला केला. तर अन्य एकाने लोखंडी सळईने मला मारहाण केली. .त्याचवेळी आपल्या बाजूला असलेल्या रोहित याच्या पाठीवर आणि पायावर या तिघांनी चॉपरने हल्ला करून त्यालाही जखमी केले. जखमी तरुणांवर पालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात उपचार करण्यात आले..Thane News: ठाणेकरांचा जीवघेणा प्रवास! नागरिकांच्या वाटेत अडथळे; रस्ता ओलांडण्यासाठी कसरत.डोंबिवली पश्चिमेला दांडिया उत्सव सुरु असताना ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी चार जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील दोन जण हे अल्पवयीन असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राम चोपडे यांनी दिली.