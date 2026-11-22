कल्याण : प्रेयसीने ब्रेकअप केल्याच्या रागातून तरुणाने थेट प्रेयसीचं घराला आग लावल्याची धक्कादायक घटना डोंबिवली येथे घडली आहे. घराला आग लागल्याने तरुणीसह तिच्या आई-वडिलांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. मात्र, सुदैवाने या घटनेत कसलीही जीवितहानी झाली नसून या प्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी आरोपी दीपेश रस्तोगी याला अटक केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंबिवलीतील एका उच्चभ्रू परिसरात राहणाऱ्या तरुणीचे दीपेश रस्तोगी याच्यासोबत गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. मात्र, काही कारणांमुळे या दोघांमध्ये मतभेद वाढत असल्यामुळे तरुणीने प्रेमसंबंध संपवण्याचा निर्णय घेतल्याचे दीपेशला स्पष्टपणे सांगितले. परंतु प्रेयसीने घेतलेला निर्णय दीपेशला मान्य नव्हता..Central Railway: मध्य रेल्वेवर ७ दिवस पॉवर ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल.तथापि, तरुणीने प्रेमसंबंध संपवण्याचा निर्णय घेतल्याचा राग मनात धरून संतप्त प्रियकराने थेट प्रेयसीच्या घराला आग लावली. अचानक घरात आग लागल्याने प्रेयसीच्या कुटुंबीयांमध्ये घबराट आणि धावपळ उडाली. या घटनेत तरुणीसह तिच्या आई-वडिलांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. परंतु सुदैवाने तिघेही बचावल्याने मोठा अनर्थ टळला..११ वर्षीय विद्यार्थ्यासोबत शिक्षकाचं किळसवाणं कृत्य, खासगी शिकवणीनंतर मुलाला एकटे थांबवून...; घटनेनं नवी मुंबईत खळबळ.या घटनेची माहिती मिळताच मानपाडा पोलिसांनी आरोपी दीपेश रस्तोगी याला अटक केली. प्रेमसंबंध संपल्याच्या रागातून घडलेल्या या गंभीर प्रकारामुळे डोंबिवली परिसरात खळबळ उडाली असून, आरोपीने हे कृत्य नेमके कोणत्या कारणातून केले आणि घटनेमागील इतर बाबी काय आहेत, याचा पुढील तपास मानपाडा पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.