मुंबई

परीक्षेआधीच आजाराने ग्रासले, शस्त्रक्रियेनंतर बेडवर बसून परीक्षा देण्याचा निश्चय; युग चितालियाला दहावीत मोठं यश मिळालं

SSC Students Success Story: फुप्फुसावरील शस्त्रक्रियेनंतर युग चितालियाने बेडवर बसून दहावीची परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. परीक्षेसाठी केलेली तयारी वाया जाऊ नये या निश्चयामुळे युग चितालियाला दहावीत मोठं यश मिळालं.
Yug Chitalia Success Story

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : दहिसर येथील युग चितालियाने फुप्फुसावर शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी बेडवर बसून दहावीच्या गणिताचा पेपर देत दहावीच्या परीक्षेत तब्बल ८५.२० टक्के गुण मिळवले.

