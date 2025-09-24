मुंबई

BMC Election: आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा! पहिली महिला अध्यक्ष मिळणार

Maharashtra Politics: झीनत शबरीन सर्वाधिक मते मिळवून मुंबई युवक काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरल्या आहेत. यामुळे आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसणाऱ्या एक महिला मुंबई युवक काँग्रेसची अध्यक्ष झाली आहे. सोमवारी (ता. २२) अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत झीनत शबरीन यांना तब्बल १०,०७६ मते मिळाली असून, मुंबई युवक काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरणार आहे. नेतृत्वातील हा बदल आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा देणारा ठरेल, असा विश्वास पक्षाला आहे.

