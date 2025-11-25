महेंद्र गोखले(फिटनेसविषयक प्रशिक्षक)शरीराचे पोश्चर चांगले राखणे हे उत्तम शरीर रचनेइतकेच महत्त्वाचे आहे. आपल्या शरीराचा भार दोन्ही पायावर समान ठेवल्यास शरीराची कार्यें दुखापतींशिवाय प्रभावीपणे पार पाडता येतात. आपण ॲथलिट असलो किंवा नसलो तरी हे पोश्चर आपल्याला खेळ किंवा रोजच्या हालचाली करण्यास मदत करते. पोश्चर योग्य नसल्यास काही सोप्या हालचाली करताना देखील दुखापत होऊ शकते..चुकीचे पोश्चर आणि परिणामचुकीच्या स्थितीत दीर्घकाळ बसल्यामुळे किंवा उभे राहिल्याने किंवा कमकुवत कोअर स्नायू कमकुवत असतील तर किंवा कामाच्या ठिकाणी बसण्याची व्यवस्था सदोष असेल तर किंवा मानसिक ताण असेल तर खराब पोश्चर तयार होते. कालांतराने स्नायू असंतुलन, कडकपणा आणि मान, खांदे आणि पाठ इथे वेदना होऊ लागतात. तसेच आपल्या श्वसनसंस्थेवर, पचनसंस्थेवर आपल्या मानसिक स्थितीवर आणि आणि ऊर्जेच्या पातळीवरही परिणाम करू शकते. संधिवात आणि मणक्याचे विकार यांसारख्या आजारांचा धोका असतो. म्हणून आपल्या एकूण आरोग्यासाठी योग्य पोश्चर राखणे महत्त्वाचे आहे..माझे पोश्चर योग्य आहे का?गोलाकार खांदे ः गोलाकार खांदे हे योग्य पोश्चरचे लक्षण नाही. कारण ते दर्शवितात की खांदे पुढे झुकलेले आहेत आणि पाठीचा वरचा भाग वक्र आहे. अशा पोश्चरमुळे मान, खांदे आणि पाठीच्या वरच्या स्नायूंवर ताण पडतो, ते घट्ट होतात. गोलाकार खांद्यामुळे छातीवर दाब येतो, फुफ्फुसाची क्षमता मर्यादित होते आणि श्वासोच्छवासावर परिणाम होतो..डोके पुढे असलेलं पोश्चरफॉरवर्ड हेड पोश्चर हे चुकीच्या पोश्चरचे लक्षण आहे. कारण त्यात डोके थेट खांद्यावर संतुलित राहण्याऐवजी खांद्यासमोर राहते. यामुळे मानेच्या स्नायूंवर आणि सांध्यांवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. परिणामी ताठरपणा, डोकेदुखी आणि मानदुखी होऊ शकते. शिवाय, याचा श्वासोच्छवासावर परिणाम होऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे पाठीचा कणा सरळ राखण्यावर परिणाम होतो..कुबडहे पाठीच्या वरच्या भागावर गोलाकारपणा दिसतो. हे पोश्चर पाठीचे वरचे स्नायू कमकुवत आहेत, हे दाखवते. कोअर स्नायू योग्य रेषेत न ठेवता करता दीर्घकाळ बसणे किंवा उभे राहणे यामुळे अशी शरीररचना उद्भवते. अशा पोश्चरमुळे पाठीच्या वरच्या आणि मानेच्या स्नायूंमध्ये अस्वस्थता आणि वेदना होऊ शकतात, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो..पाठ आणि मानदुखीअशा चुकीच्या पोश्चरमुळे स्नायू, सांधे पाठीचा कणा यांच्यावर ताण पडतो आणि पाठ आणि मानदुखीचे आजार उद्भवतात. कोणत्याही सदोष पोश्चरमध्ये प्रयत्नपूर्वक सुधारणा करता येऊ शकते..पोश्चरमध्ये सुधारणा स्ट्रेंग्थ आणि स्ट्रेचस्ट्रेंग्थ आणि स्ट्रेचिंग व्यायाम केल्याने शरीराची रचना सरळ राहते. या व्यायामामुळे स्नायूंची लवचिकता आणि ताकद वाढते आणि खराब पोश्चर सुधारता येते. स्नायू घट्ट झाले असतील किंवा कमकुवत झाले असतील तर शरीराच्या रोजच्या हालचाली देखील करण्यासाठी शरीराला संघर्ष करावा लागतो. स्ट्रेचिंग केल्याने स्नायूंचा ताण आणि वेदना कमी होतात. स्नायूंमध्ये अपेक्षित ताकद निर्माण होते..कामाच्या ठिकाणी सुधारणा करणेकामाच्या ठिकाणी तुमची बसण्याची स्थिती योग्य असली पाहिजे. विशेषतः डेस्क जॉब म्हणजे बसून काम करणाऱ्या लोकांसाठी टेबल खुर्ची यांची उंची संतुलित असली पाहिजे. कॉम्प्युटरचा स्क्रीन आणि कीबोर्ड वापरण्यास सहज असला पाहिजे. खुर्चीची उंची आणि त्याचे कुशन आरामदायी असले पाहिजे.योग्य पादत्राणेआपल्या पायाच्या आकारास योग्य आणि आधार देणारी पादत्राणे परिधान केल्याने शरीराला स्थिरता मिळते. अशा चपला किंवा शूज आपल्या शरीराचे वजन दोन्ही पायावर समान रीतीने पेलू शकतात. त्यामुळे कमरेखालील शरीरावर ताण येत नाही. पुरेशा कमान सपोर्टसह योग्यरीत्या उशी असलेले शूज शरीराचे वजन सर्व पायांवर समान रीतीने वितरित करण्यास मदत करतात, खालच्या अंगांच्या सांध्यावरील ताण कमी करतात. शरीराचे संतुलन योग्य ठेवण्यास आणि शरीराची रचना सरळ रेषेत ठेवण्यास मदत होते. शरीराचे पोश्चर बिघडण्याचा धोकाही नसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.