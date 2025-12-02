संगणकावरील काम आणि दुखापती

बनूया फिटमहेंद्र गोखले (फिटनेसविषयक प्रशिक्षक)संगणकावर दीर्घकाळ काम केल्याने आरोग्य, बैठक समस्या, आणि त्या अनुषंगाने होणाऱ्या दुखापतीने ग्रस्त लोकांना मी नेहमीच भेटतो; त्यामुळे आज आपण तासनतास संगणकावर काम करणाऱ्या लोकांसाठी माहिती मिळवू या. .मस्कुलोस्केलेटल विकार नियंत्रण करण्याचे उपाय एर्गोनॉमिक चेअर आणि डेस्क : पाठीचा कणा व्यवस्थित राखण्यासाठी लंबर सपोर्ट असलेली वर खाली करता येणारी खुर्ची वापरा. कीबोर्ड आणि माऊसची योग्य जागा: मनगटावरचा ताण टाळण्यासाठी आपला कीबोर्ड आणि माऊस आरामदायी वाटेल अशा उंचीवर ठेवा. योग्य विश्रांती : २०-२०-२० नियमाचे पालन करा. दर २० मिनिटांनी, नजर २० सेकंदांसाठी २० फूट दूर केंद्रित करा. स्ट्रेचिंग व्यायाम : ताण कमी करण्यासाठी आपले हात, मनगट आणि खांदे यांचे स्ट्रेचिंगचे व्यायाम नियमितपणे करा. फूटरेस्ट, मनगटासाठी योग्य आधार : पोश्चर व्यवस्थित राखण्यासाठी योग्य आधार देणारी साधने वापरा..डोळ्यावरचा ताणधोका : जास्त वेळ स्क्रीनच्या समोर बसल्याने डोळ्यांवर डिजिटल ताण येऊ शकतो,ज्यामुळे डोळे कोरडे होणे, डोकेदुखी, अंधुक दृष्टी आणि लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण यासारखी लक्षणे दिसू शकतात.नियंत्रण उपायस्क्रीन पोझिशनिंग : मॉनिटर डोळ्याच्या पातळीवर आणि हाताच्या लांबीच्या अंतरावर ठेवा.योग्य प्रकाशयोजना : अँटी-ग्लेअर स्क्रीन वापरून आणि सभोवतालची प्रकाश योग्य नियंत्रित करा.ब्लू लाइट फिल्टर : निळा प्रकाश रोधक काच वापरा किंवा डिजिटल उपकरणांवर नाईट मोडचा वापर करा.नियमित डोळ्यांची तपासणी करणे : दृष्टी आणि त्याची क्षमता योग्य राखण्यासाठी वेळोवेळी तज्ज्ञांकडून डोळ्यांची तपासणी करून घ्या. .ताणामुळे वारंवार होणारी दुखापतधोका : बराच वेळ ब्रेक न घेता टायपिंग आणि माऊसचा वापर केल्याने वारंवार दुखापत होऊ शकते. बोटे, मनगट आणि कोपरांमध्ये वेदना होऊ शकते.नियंत्रण उपायएर्गोनॉमिक अक्सेसरीज : पोश्चरला अनुकूल कीबोर्ड, माऊस खरेदी करा.हाताचे, मनगटाचे व्यायाम: स्नायूंमधील ताठरपणा टाळण्यासाठी साधे स्ट्रेचिंग व्यायाम नियमितपणे करा.योग्य टायपिंग तंत्र : टायपिंग करताना हाताची स्थिती आरामशीर ठेवा..मानसिक थकवा आणि तणावधोका : सतत संगणकावर काम करणे, दिलेल्या वेळेत काम पूर्ण करणे आणि पर्यायाने जास्त काळ स्क्रीनसमोर वेळ घालवणे गरजेचे असणे यामुळे मानसिक थकवा, तणाव या बरोबरच आपली कार्यक्षमता कमी झाली आहे असे वाटू शकते.नियंत्रण उपाय :खासगी, व्यावसायिक आयुष्य याचा समतोल : बर्नआउट टाळण्यासाठी कामाच्या मर्यादा ठरवा.विश्रांती : मन ताजेतवाने करण्यासाठी कामामधून थोडा वेळ विश्रांती घ्या.मनाची जागरुकता आणि विश्रांती : तणाव नियंत्रित करण्यासाठी मेडिटेशन आणि विश्रांतीचा वापर करा.वेळेचे व्यवस्थापन : कार्यक्षमता आणि कामाचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करण्यासाठी योग्य सॉफ्टवेअर वापरा..रेडिएशनचा प्रभावधोका : संगणकाच्या स्क्रीनवरून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन होते. त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, डोकेदुखी आणि थकवा.नियंत्रण उपाय :योग्य स्क्रीन अंतर : काम करताना स्क्रीनपासून सुरक्षित अंतर ठेवा.लो-रेडिएशन मॉनिटर्स : कमी रेडिएशन असणारे एलईडीसारखे स्क्रीन वापरा.वारंवार स्क्रीन ब्रेक्स : दुष्परिणाम टाळण्यासाठी अधूनमधून विश्रांती घ्या.सर्वोत्तम पद्धतीएर्गोनॉमिक्सची अंमलबजावणी : योग्य पोश्चरसाठी योग्य साधने वापरून कार्यक्षमता वाढवा. डेस्क, खुर्ची, मॉनिटर, कीबोर्ड, माऊस आरामदायी स्थितीत असल्याची खात्री करा.हालचाल आणि स्ट्रेचिंगला प्रोत्साहन : शरीराची नियमित शारीरिक हालचाल आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना चालण्यासाठी आणि स्ट्रेचिंगसाठी प्रोत्साहन मिळेल असे वातावरण असावे..योग्य सेटिंग्ज : डोळ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी स्क्रीनचा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट आणि फॉन्ट आकार आवश्यकतेनुसार बदलत रहा. डार्क किंवा निळ्या रंगाचा फिल्टर वापरा. कर्मचाऱ्यांना माहिती द्या : प्रत्येक कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्याना त्यांच्या पोश्चरसाठी योग्य साधने, त्यांचा वापर आणि त्या साधनाच्या वापराची गरज याबद्दलची माहिती देणे गरजेचे आहे. सुरक्षा उपायांचे नियमित अवलोकन : कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी असणाऱ्या साधनाचे नियमित निरीक्षण आणि त्याचा वापर योग्य पद्धतीने होतो आहे याचे अवलोकन करणे गरजेचे असते. मान, हात आणि लंबर यांचे व्यायाम: प्रत्येक कर्मचाऱ्याने फिटनेसवर दिवसातून किमान ४५ मिनिटे काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामध्ये स्ट्रेंथ, एन्ड्युरन्स, लवचिकता, मेडिटेशन, प्राणायाम याचा समावेश करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.