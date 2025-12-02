myfa

संगणकावरील काम आणि दुखापती

संगणकावर दीर्घकाळ काम करताना होणाऱ्या दुखापती, डोळ्यांचा ताण आणि स्नायू त्रास टाळण्यासाठी योग्य पोश्चर, एर्गोनॉमिक साधने आणि नियमित व्यायाम आवश्यक आहे.
Common Health Risks from Prolonged Computer Use

सकाळ वृत्तसेवा
बनूया फिट

महेंद्र गोखले (फिटनेसविषयक प्रशिक्षक)

संगणकावर दीर्घकाळ काम केल्याने आरोग्य, बैठक समस्या, आणि त्या अनुषंगाने होणाऱ्या दुखापतीने ग्रस्त लोकांना मी नेहमीच भेटतो; त्यामुळे आज आपण तासनतास संगणकावर काम करणाऱ्या लोकांसाठी माहिती मिळवू या.

