व्यायाम म्हणजे प्रतिबंधात्मक औषध

महेंद्र गोखले ( फिटनेसविषयक प्रशिक्षक) बनूया फिटयाम हे असे एक बहुआयामी साधन आहे जे आपल्या आरोग्यासाठी प्रतिबंधात्मक औषधांसारखे काम करते. नियमितपणे व्यायाम करून आपण आपले बरेच जुने आजार परत उद्भवण्याचा धोका कमी करू शकतो. आपले मानसिक आरोग्य आणि जीवनमान सुधारू शकतात आणि त्यांची जीवनशैली सुधारते. .असे बरेच वेळा दिसून येते, की लोक व्यायाम आणि जीवनशैलीतील बदल करण्यापेक्षा औषधे घेत राहण्यात आनंद मानतात- कारण त्यांच्या मते शरीराला व्यायामाची शिक्षा देण्यापेक्षा हा सर्वांत सोपा मार्ग आहे. मला खात्री आहे, की हा लेख औषधांपेक्षा व्यायामाबद्दल जागरूकता निर्माण करेल..जुने आजार रोखण्यासाठी व्यायामाची भूमिकाहृदयविकार, स्ट्रोक आणि मधुमेह यांसारखे जुने आजार हे जगभरातील रोगाची आणि मृत्यूची प्रमुख कारणे आहेत. अशा रोगांपासून शरीराची हानी टाळण्यासाठी नियमित व्यायाम करणे याचे महत्त्व कधीच कोणीच नाकारू शकत नाही. नियमित व्यायामाचे फायदे-रक्तदाब कमी होणे आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य सुधारणेइन्शुलिनचा परिणाम आणि ग्लुकोज चयापचय सुधारणेयोग्य वजन राखणे आणि लठ्ठपणाचा धोका कमी करणेमानसिक आरोग्य आणिजीवनमान सुधारणाचिंता आणि नैराश्याची लक्षणे कमी होणेमनःस्थिती आणि एकंदरीत स्वास्थ्याची भावना सुधारणेआकलन शक्तीची कार्यक्षमता वाढवणे आणि स्मृतिभ्रंशाचा धोका कमी करणेआरोग्यावर व्यायामाचा प्रभावझोपेची गुणवत्ता सुधारतेहाडांची घनता वाढते आणि ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका कमी होतोसंपूर्ण जीवनाची गुणवत्ता सुधारते आणि अकाली मृत्यूचा धोका कमी होतो.प्रभावी व्यायामाचा कार्यक्रम आखणेव्यायामाचा प्रतिबंधात्मक औषधांसारखा फायदा करून घ्यायचा असेल तर व्यक्तीच्या गरजा आणि उद्दिष्टांनुसार एक प्रभावी व्यायामाचा कार्यक्रम तयार करणे आवश्यक आहे. त्यात खालील तत्त्वांचा विचार केला पाहिजे:१ आखलेला व्यायामाचा कार्यक्रम व्यक्तीच्या ध्येय आणि गरजा लक्षात घेऊन तयार करावा.२ प्रगतीनुसार वाढ : व्यायामाच्या प्रगतीचा आढावा घेत व्यायामाच्या कार्यक्रमाची तीव्रता आणि कालावधी हळूहळू वाढला पाहिजे.३ विविधता : तोचतोचपणा टाळण्यासाठी आणि अतिव्यायामामुळे होणाऱ्या दुखापती टाळण्यासाठी व्यायाम कार्यक्रमात विविध प्रकारांच्या व्यायामांचा समावेश असावा.४ सातत्य राखणे : व्यायामाचा कार्यक्रम व्यक्तीच्या उद्दिष्टे आणि गरजांशी सुसंगत असावा. तसेच त्यात सातत्य राखणे गरजेचे आहे..आरोग्यासाठी आणि जीवनमानासाठी व्यायामाचे प्रकारएरोबिक व्यायाम : एरोबिक व्यायाम, जसे की चालणे, धावणे आणि सायकल चालवणे, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि जुन्या आजारांचा धोका कमी करण्यासाठी आवश्यक आहे.रेझिस्टन्स ट्रेनिंग : अशा प्रकारच्या व्यायामात वेट ट्रेनिंगचा फायदा स्नायूंची ताकद आणि एन्ड्युरन्स सुधारण्यासाठी उपयोगी पडते.लवचीकता व्यायाम : असे व्यायाम म्हणजे योग आणि स्ट्रेचिंग, लवचिकता सुधारण्यासाठी आणि दुखापतीचा धोका कमी करण्यासाठी आवश्यक असतात.संतुलन (बॅलन्स) व्यायाम : असे व्यायाम संतुलन सुधारण्यासाठी आणि पडण्याचा धोका कमी करण्यासाठी आवश्यक असतात.व्यायामाचे विविध प्रकार आणि त्यांचे फायदे यांचा सारांश खाली दिला आहे:.महत्त्वाच्या सूचनाव्यायाम कार्यक्रमाचे पालन करणे आव्हानात्मक असू शकते, परंतु खालील सूचना आपल्याला मदत करू शकतात:वास्तववादी उद्दिष्टे सेट करा : वास्तववादी उद्दिष्टे निश्चित केल्याने व्यक्तींना त्यांच्या व्यायाम कार्यक्रमात प्रेरणा मिळत राहते आणि नियमितता येऊ शकते.एक व्यायाम करणारा मित्र शोधा : मित्र किंवा कुटुंबातील सदस्यासोबत व्यायाम केल्याने व्यक्ती जबाबदार आणि प्रेरित राहण्यास मदत होते.प्रगतीचा मागोवा घ्या : प्रगतीचा मागोवा घेणे व्यक्तींना प्रेरित राहण्यास, आत्मविश्वास निर्माण होण्यास आणि त्यांच्या व्यायाम कार्यक्रमाचे फायदे पाहू शकतात.व्यायामाचा आनंद घ्या : व्यायाम आनंददायक असावा, त्यामुळे व्यक्तींनी स्वतःला आनंद देणारे व्यायाम शोधले पाहिजेत आणि व्यायामाचा सकारात्मक अनुभव घेतला पाहिजे..व्यायाम मानसशास्त्र आणि रोग प्रतिबंधव्यायामाच्या मानसशास्त्राची व्यायामाचे पालन करण्यात आणि त्याचा रोग प्रतिकारक म्हणून काम करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. व्यायाम करणाऱ्यांच्या वर्तनाचे मानसशास्त्र माहिती असेल तर आरोग्यसेवा देणारे तज्ज्ञ व्यायाम करण्यासाठी योग्य प्रोत्साहन देऊ शकतात आणि व्यक्तीचे सर्वांगीण आरोग्य सुधारू शकतात..व्यायाम मानसशास्त्राची भूमिकाध्येय ठरवणे : विशिष्ट, साध्य करण्यायोग्य उद्दिष्टे निश्चित केल्याने व्यक्तींना त्यांच्या व्यायाम कार्यक्रमात प्रेरित आणि उत्साही राहण्यास मदत होते.स्व-निरीक्षण : प्रगतीचा मागोवा घेणे आणि व्यायामाच्या वर्तनाचे निरीक्षण करणे व्यक्तींना जबाबदार आणि प्रेरित राहण्यास मदत करू शकते.सामाजिक पाठिंबा : मित्र किंवा कुटुंबातील सदस्यासोबत व्यायाम केल्याने जवळच्या लोकांचा पाठींबा मिळतो आणि व्यक्तींना प्रेरणा मिळू शकते.