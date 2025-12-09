myfa

व्यायाम म्हणजे प्रतिबंधात्मक औषध

व्यायाम म्हणजे फक्त शरीर घालवण्याचे साधन नाही, तर तो प्रतिबंधात्मक औषध आहे. नियमित व्यायामामुळे जुने आजार, मानसिक तणाव आणि जीवनमान सुधारता येते.
Preventing Chronic Diseases Through Regular Exercise

सकाळ वृत्तसेवा
महेंद्र गोखले ( फिटनेसविषयक प्रशिक्षक)

याम हे असे एक बहुआयामी साधन आहे जे आपल्या आरोग्यासाठी प्रतिबंधात्मक औषधांसारखे काम करते. नियमितपणे व्यायाम करून आपण आपले बरेच जुने आजार परत उद्‍भवण्याचा धोका कमी करू शकतो. आपले मानसिक आरोग्य आणि जीवनमान सुधारू शकतात आणि त्यांची जीवनशैली सुधारते.

