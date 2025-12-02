हास्याचे औषध

आशा नेगी (लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरत)कर्करोग... नाव ऐकलं की अनेकांच्या मनात भीती घर करते. उपचारांची वेदना, अनिश्चित भविष्य आणि सततची मानसिक घालमेल ही सगळी एकत्रितपणे रुग्णाला थकवत असते; पण या भीतीच्या काळोखातही एक असं तेजस्वी औषध आहे जे खर्चीक नाही, उपलब्धतेचा प्रश्न नाही, दुष्परिणाम नाही...ते म्हणजे हास्य. हो, अनेक वेळा शरीराला देण्यात येणाऱ्या केमोइतकंच मनाला देण्यात येणारं हास्य आणि सकारात्मकता प्रभावी ठरते..काल ‘कपिल शर्मा शो’मध्ये एक अनुभव ऐकताना ही पुन्हा जाणीव झाली. कपिल शर्मांनी सांगितलं, की त्यांच्या वडिलांना तिसऱ्या स्टेजचा कॅन्सर झाला होता. त्याच वेळी त्यांच्या एका जवळच्या मित्रांच्या वडिलांनाही अगदी तसाच कॅन्सर, तशीच स्टेज आणि तसेच उपचार चालू होते. मेडिकल सायन्सच्या भाषेत दोघांची परिस्थिती एकसारखीच होती; पण दोघांचं भविष्य मात्र पूर्ण वेगळं निघालं. कपिल शर्माच्या वडिलांनी केमोथेरपी चालू असूनही त्यांचा दिवस कधी हसण्यावाचून गेलाच नाही. कुटुंबात मिसळणं, गप्पा मारणं, एखादं विनोदी बोलणं, प्रत्येक क्षणात सामील होणं असं सुरू होतं. ते फक्त आजारावर लक्ष केंद्रित करत नव्हते, तर आजार असूनही जीवन कसं जगता येतं, यावर त्यांचा भर होता. त्यामुळे ते उपचारानंतरही अनेक वर्षे आनंदाने जगले. याच्या उलट, त्यांच्या मित्रांचे वडील मात्र सतत ताणात, चिंतेत, भीतीत अडकले. मन थकून गेलं. मानसिक ताणाने त्यांच्या शरीरानंही लवकर हार मानली आणि एका वर्षातच त्यांचं निधन झालं..दोघांचा आजार सेम, स्टेज सेम, उपचारही अगदी तेच... मग आयुष्याचा निकाल एवढा वेगळा का? उत्तर एकच. मनाची शक्ती. कर्करोग फक्त शरीराला ग्रासणारा आजार नाही, तो मनालाही कमजोर करू शकतो. रुग्ण उपचारांबरोबर आतूनही लढत असतो. या लढाईत त्याचं सर्वांत मोठं शस्त्र असतं.. त्याचा दृष्टिकोन. आनंद, हसू, आशा, कुटुंबाचा आधार, रोजच्या दैनंदिन कामांमध्ये स्वतःला गुंतवणं... हे सगळं एकप्रकारे मानसिक केमोथेरपीच असते..आजारानं शरीर कमजोर होऊ शकतं, पण मन तुटू देणं हे आपल्या हातात असतं. डॉक्टर उपचार देतात; पण लढण्याचं बळ आपण स्वतः निर्माण करतो. म्हणूनच म्हणतात... ''हास्य हे सगळ्यात स्वस्त, पण सगळ्यात प्रभावी औषध आहे.'' हसू, प्रेम, साथ आणि आत्मविश्वास हीच ती औषधं - जी अनेकदा केमोइतकीच ताकद दाखवतात. हसणं, आनंदी राहणं, मन दुसरीकडे गुंतवणं यामुळे वेदना नाहीशा होतात असं नाही; पण त्या पार करण्याची ताकद वाढते. भय मनात ठेवून उपचार केले, तर शरीर लढतं; पण मन हार मानतं.. आणि मन हरलं की शरीर कितीही मजबूत असलं तरी टिकत नाही. संशोधन सांगतं, की सकारात्मक विचारांमुळे इम्युनिटी वाढते आणि उपचारांना शरीर अधिक चांगला प्रतिसाद देतं. .रुग्ण जर स्वतःला 'मी ठीक होणारच' असं म्हणत राहिला, तर त्या विश्वासातच औषधापेक्षा मोठी शक्ती दडलेली असते. हास्य हे व्यावहारिक अर्थानं औषध नाही; पण ते औषधानं काम करावं यासाठीचं सर्वांत महत्त्वाचं वातावरण तयार करतं. जेवढं शरीराला उपचार लागतात, तेवढंच मनालाही प्रेम, हसू आणि आशावादाची थेरपी लागते. आजाराची भीती मनात ठेवली तर प्रत्येक दिवस जड होतो; पण आशावाद ठेवला, तर त्याच दिवसांतली वेदनाही हलकी होते. कर्करोगाशी लढायचं असेल तर प्रथम मन बळकट करावं लागतं, उर्वरित प्रवास आपोआप हलका वाटू लागतो. जोपर्यंत मन हार मानत नाही, तोपर्यंत कोणताही आजार जिंकू शकत नाही आणि म्हणूनच हास्य हे केवळ प्रतिक्रया नसून, कर्करोगाविरुद्धची सर्वांत सुंदर प्रतिकारशक्ती आहे. 